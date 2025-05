Adif dejará de suministrar agua a Valle de Abdalajís: «Es una injusticia»

Adif no tendrá que abastecer nunca más de agua a Valle de Abdalajís. Así lo ha determinado la Audiencia Nacional que ha resuelto a favor del administrador de infraestructuras ferroviarias el pleito entre el Estado y el Ayuntamiento, levantando las medidas cautelares que desde 2021 obligaban a Adif a mantener el suministro alternativo. Veinte años después de que las obras del AVE destruyeran el principal acuífero de abastecimiento del municipio, la justicia ha considerado que el organismo estatal ha pagado con creces su deuda, mientras que por el contrario, ha sido el Ayuntamiento quien no ha cumplido con sus obligaciones. Durante 18 años, Adif ha estado sufragando el coste de los camiones cisterna y ha realizado otras obras e inversiones que en total superarían los 30 millones de euros.

«Lo que se está haciendo con el municipio es totalmente injusto. No estamos conformes con esta sentencia por muy bien fundamentada que esté. El resultado es que dentro de nada nos retiran los camiones, nos quedamos sin agua y un pueblo sin agua está muerto», ha declarado a este medio la alcaldesa, Virginia Romero, quien ha expresado un gran malestar que ha hecho extensivo al pueblo. Por el momento, el Consistorio está estudiando a contrarreloj todas las posibilidades y recursos que le quedan, puesto que desde que el juzgado emitió la sentencia a finales de abril, el Consistorio cuenta con 30 días hábiles para recurrir, un plazo que finalizará en breve. Todavía no han decidido si lo harán o en cambio tomarán otro rumbo y trabajarán en otra línea para continuar la lucha. «Entendemos que estar abasteciéndonos de camiones cisterna de por vida no es la solución. En algún momento se tiene que acabar y aparte conlleva un peligro el hecho de que los camiones transiten por las carreteras cada día, pero hasta ahora es la única solución que nos habían dado. Nosotros vamos a seguir trabajando por resolver el problema definitivamente, bien con infraestructuras, sondeos y estudios sobre la gestión y ordenación de los recursos».

La regidora ya ha solicitado una reunión con la subdelegación del Gobierno en Málaga y ha establecido contacto con la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía. «Desde el Ayuntamiento no tenemos personal ni medios para realizar estas actuaciones, por lo que tendrán que seguir ayudándonos», ha insistido. Todo ello en la tesitura de que nos encontramos a las puertas del verano, cuando se dispara el consumo en el municipio, reciben mayor número de visitantes y celebran sus fiestas. «Es una temporada muy complicada».

