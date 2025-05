Alameda pone voz flamenca a la leyenda de ‘El Tempranillo’

Alameda vuelve a mirar de frente a su historia con un nuevo homenaje a la figura de El Tempranillo, esta vez en forma de unas sevillanas dedicadas al mítico bandolero andaluz José María Hinojosa Cobacho. La cantante y vecina del municipio, Ana María Delgado, con una sólida trayectoria en escenarios, televisión y estudios de grabación, ha sido la encargada de dar voz a esta pieza inédita que pretende conectar tradición, historia y cultura a través de la música flamenca.

Un recorrido por la vida del bandolero

La obra, titulada ‘El Tempranillo’, es una creación original del compositor malagueño Juani Gutiérrez, con dirección vocal del maestro Javier Tapia y producción musical de Luis Gómez, reconocido en el ámbito andaluz por su trayectoria profesional. La producción audiovisual ha estado a cargo de Vicen García y Enrique Díaz, dos especialistas en grabación y documentación de temas históricos relacionados con el bandolerismo.

Las sevillanas relatan los momentos clave en la vida del bandolero, desde su juventud hasta su muerte, transmitiendo con sensibilidad el espíritu de una época que marcó a fuego la historia del interior andaluz. «Ha sido muy especial para mí dedicar tiempo y cariño a estas sevillanas, porque no solo cuentan una historia, sino que conectan con mis raíces, con la historia de mi tierra y con la identidad cultural de mi pueblo», destaca Ana María, la artista encargada de darle voz al sencillo. «Cantarle a El Tempranillo y hacerlo en mi propio pueblo ha sido como devolver algo que, de alguna manera, también me pertenece. He tenido el privilegio de ponerle voz a su leyenda, y eso me llena de orgullo».

La escenografía del videoclip ha sido desarrollada por la Asociación Vida y Muerte de José María El Tempranillo y la bailaora flamenca María Dolores Ávila Pedrosa, quién aporta con su arte el ritmo necesario para completar esta narración musical.

«Ha sido el resultado de un trabajo intenso, fruto del esfuerzo colectivo de todo el equipo que lo ha hecho posible. Desde el primer momento nos volcamos con ilusión y compromiso, y ver el resultado final ha sido realmente gratificante».

La música como herramienta de divulgación histórica

Uno de los principales objetivos del videoclip ha sido usar la música como medio de divulgación histórica y cultural, acercando la figura de El Tempranillo a las nuevas generaciones y al público general. «Queríamos mantener viva la memoria de José María, y qué mejor forma que hacerlo a través de nuestras raíces, de la música que sentimos como propia».

La elección de las sevillanas no es casual. Este palo del flamenco ha permitido construir un relato accesible y emotivo, capaz de llegar tanto a los habitantes del municipio como a los turistas que recorren la famosa ‘Ruta del Tempranillo’. Es por ello que el videoclip pasará a formar parte del material audiovisual que se proyectará durante sus visitas guiadas, un itinerario turístico que conecta diversas localidades andaluzas unidas por la huella del bandolerismo histórico.

Alameda, que alberga el único mausoleo documentado de un bandolero en Europa, se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de esta ruta y, con este nuevo proyecto musical, se vuelve a reforzar el valor de sus enclaves, presentándolos con una estética pensada para cautivar al espectador y motivar futuras visitas.

«Espero de corazón que ‘Al Son del Tempranillo’ pueda llegar a muchos otros pueblos, para que más personas puedan disfrutar de la historia, del arte y de la cultura que hemos querido transmitir”, comparte la intérprete. «Sería maravilloso que este homenaje adespertara el interés por nuestras raíces y tradiciones».

