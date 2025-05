Barón: «Apoyamos la huelga, pero exigimos igualdad de trato»

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, acusó ayer a los huelguistas del servicio de recogida de envases y plásticos de la UTE Envases Ligeros de cometer un agravio comparativo entre la ciudad y el resto de la comarca. Barón reprochó la situación en que se encuentran los contenedores amarillos del término municipal respecto a otros municipios, donde están limpios, por el cumplimiento de los servicios mínimos.

«Vamos a seguir apoyando la huelga de los trabajadores para que dignifiquen sus condiciones laborales, pero no vamos a permitir la discriminación de los ciudadanos de Antequera que pertenecen al mismo consorcio, siendo la población que paga más que cualquier otro pueblo. Exigimos igualdad de trato», dijo.

El regidor afirmó que el Consistorio dejará de pagar al Consorcio y revisará los costes que suponen estos diez días de no recogida de basura. «FCC y Urbaser son poco transparentes porque no nos dicen las toneladas de envases que les llevamos, cuando nuestra empresa municipal pesa los contenedores verdes y grises al gramo», añadió.

Además, el Ayuntamiento va a ordenar a los operarios de Aguas del Torcal retirar las bolsas depositadas en el suelo para garantizar las condiciones higiénicas sanitarias y de circulación de las personas. «A medida que han pasado los días, los contenedores amarillos se han ido llenando. Ya no caben más envases, por lo que se van dejando en el suelo. Hemos llegado a una situación que no es agradable y que ha ido aumentando de una manera absolutamente desproporcionada», manifestó. Y espera que no haya ‘piquetes’ «porque nosotros no hemos tocado los contenedores amarillos».

«Si hay huelga, hay huelga para todos. No puede ser que las concentraciones sean en Antequera y las manifestaciones en la Feria de la Primavera, pero no se recojan los envases. No podemos ser de segunda y otros pueblos de primera», dijo.

