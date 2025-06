Homenaje a los campilleros víctimas de la Guerra Civil

Campillos vivió este ayer sábado un sentido y emotivo acto conmemorativo en memoria de las víctimas que fueron ejecutadas en en pueblo en el capítulo más negro de la historia reciente de España: la Guerra Civil.

El acto estuvo presidido por el alcalde del municipio Daniel Gómez, y el resto de la coporación municipal, quienes acompañaron en su dolor a los familiares y descendientes de todas aquellas personas, algunas incluso anónimas, a las que el destino les deparó el peor y más horrible de los finales.

El evento, que coincidió con el Día de la Memoria Histórica y Democrática, sirvió también para escenificar el inicio de los trabajos de exhumación que darán comienzo este lunes 17 de junio.

Los trabajos de exhumación en las fosas comenzarán este lunes. / L.O.

«Hoy Campillos inicia un camino de justicia largamente esperado y empieza a saldar una deuda con su pasado y con su gente. Aquí, bajo esta tierra, permanecen desde hace décadas decenas de personas que fueron asesinadas y enterradas sin nombre, sin consuelo y sin justicia. No eran criminales. No eran enemigas ni enemigos. Sólo eran vecinas y vecinos. Madres, padres, hijos, hermanas y hermanos que fueron silenciados por el odio y por la intolerancia. Lo hacemos por las víctimas y también por sus familias. Para que por fin puedan llorar a sus seres queridos con la dignidad que merecen y puedan darles sepultura junto a los suyos. Su memoria permanece viva en sus descendientes y en todo un pueblo que no les olvida», expuso el alcalde, quien realizó una ofrenda floral junto con el resto de concejales del Ayuntamiento.

Un momento del acto. / L.O.

En principio, se actuará en una de las dos fosas comunes que fueron localizadas en el cementerio municipal el pasado verano. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto en torno a 30.000 euros, se prolongarán durante varios meses. En concreto, se prevé que finalicen a lo largo del mes de septiembre.

Paralelamente, se está llevando a cabo la identificación génetica de las víctimas tras las recogida de muestras de ADN a familiares.

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, durante su discurso / L.O.

De acuerdo con sus dimensiones-15 metros de largo y 2 metros de ancho cada una- se estima que en las cavidades reposan los restos de más de un centenar de personas, cuyos cuerpos, superpuestos unos encima de otros, evidencian que sufrieron una muerte violenta. Esta actuación contará también con la participación del alumnado de la Universidad de Málaga y permitirá a medio centenar de estudiantes iniciarse en la arqueología forense.

María José Berlanga, profesora del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga y una de las profesionales responsables del proyecto, destacó el papel que han tenido y deben seguir teniendo los familiares de las víctimas en este proceso y les animó a seguir colaborando “con cualquier conocimiento, información o recuerdo que puedan hacernos llegar.» Berlanga, además, anunció que ya se ha cerrado el acuerdo para la prolongación del proyecto un año más, lo que permitirá la exhumación de la segunda fosa común en 2026.