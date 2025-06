Francisco Moscoso, reelegido secretario general de UPA Málaga

Francisco Moscoso ha sido reelegido secretario general de UPA Málaga para los próximos cuatro años después de que los delegados participantes en el noveno congreso de la organización le hayan mostrado su apoyo con el 100% de los votos.

Una cita congresual que se ha celebrado en el Convento de Santo Domingo, en Ronda, con la vista puesta "en el relevo generacional y en el importante papel que tiene que jugar UPA para garantizar el futuro de la agricultura y ganadería familiar y del medio rural malagueño".

Junto a Francisco Moscoso Castillo estarán Gerardo Ruiz Capitán, como vicesecretario general; Juan Rogelio Rosado Perujo, como secretario de Organización y Finanzas; Ana Isabel Pérez Nebrera, secretaria de Programas y Formación; Miguel Ángel Toledo Merino, secretario de Agricultura; Lorena Suárez Bautista, secretaria de Ganadería; y Miguel Rey Rincón, como secretario de Producción Ecológica y Desarrollo Rural.

También Isabel Herrera Luque, secretaria de Igualdad y Empleo Agrario; José Ángel Lanzas Hidalgo, secretario de Movilidad, Temporalidad e Inmigraciones; Miriam Pérez Martín, secretaria de Medio Ambiente y Apicultura; Francisco Pineda Robles, como secretario de Recursos Hídricos; José Manuel Velasco Cebrián, secretario de Innovación y Relevo Generacional; Marta Ramírez Padilla, secretaria de Digitalización y Juventud; y Antonia Ropero Sosa, como secretaria de Relaciones Institucionales.

Al noveno Congreso de UPA Málaga también han asistido la presidenta de Fademur Málaga, Isabel Herrera; la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández; la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro; el subdelegado del Gobierno central, Francisco Javier Salas; el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar; y el secretario general de UPA, Cristóbal Cano.

UPA Málaga se caracterizará, en los próximos cuatro años, por "la defensa a ultranza de la Agricultura y Ganadería Familiar, modelo mayoritario de nuestra tierra", han explicado.

El reelegido secretario general ha incidido en que la Ejecutiva que encabeza trabajará con una "dedicación plena, disponibilidad total y compromiso firme" por los derechos de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y, "sobre todo, por conseguir la tan necesaria rentabilidad en las explotaciones, clave para garantizar el relevo generacional y el futuro de la agricultura y ganadería familiar y del medio rural".

"El sector primario, como su propio nombre indica, debe ser la prioridad real en las políticas de todas las administraciones, ya sean provinciales, autonómicas, nacionales o europeas. Nosotros producimos alimentos, garantizamos la soberanía alimentaria de la sociedad, porque sin agricultores ni ganaderos no habría comida. Siempre, a pesar de las adversidades y las crisis que tengamos enfrente, hay un agricultor y un ganadero a pie de tajo para producir alimentos", ha señalado.

Al respecto, ha añadido que "esto no será posible si no obtenemos rentabilidad por nuestras producciones, si no percibimos unos precios justos y acordes a nuestro esfuerzo. Y, a partir de ahí, podremos trabajar con fuerza en el relevo generacional, el otro grave problema que nos encontramos en la actualidad. Y también encaminaremos la política de la organización a luchar contra el cambio climático o buscar soluciones al grave problema de la falta de mano de obra en el campo".

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha felicitado tanto a los compañeros que dejan la ejecutiva como a los que entran nuevos para los próximos cuatro años y ha destacado el trabajo de Francisco Moscoso, que a la vez es vicesecretario general tercero de agricultura a nivel regional.

En su intervención, además, ha asegurado que "los miles de afiliados y afiliadas que tenemos detrás hacen de UPA Andalucía y de UPA Málaga lo que somos en la actualidad, una gran organización. A ellos nos debemos y por ellos debemos trabajar todos los días para facilitarles la vida y permitirles que sigan viviendo de la profesión más digna del mundo. Y me consta que Moscoso, y el resto de compañeros, tanto técnicos como miembros de la ejecutiva de UPA Málaga, tienen fuerza, capacidad y profesionalidad suficiente para afrontar la responsabilidad que representa darle la atención que cada afiliado y afiliada se merecen".

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha destacado el papel de Francisco Moscoso al frente de UPA Málaga. "Sigue transmitiéndonos una fuerza encomiable a todos los que le conocemos. Ha logrado, junto a su equipo, un importante crecimiento de la Organización en los últimos cuatro años".

"Por ese trabajo, --ha continuado-- por esa dedicación a los afiliados y afiliadas de UPA, por su encomiable labor en beneficio de la Agricultura y Ganadería Familiar es por lo que los delegados del Congreso le han reelegido como secretario general. Mi enhorabuena y mi reconocimiento tanto a él como a su nueva Ejecutiva", ha concluido.