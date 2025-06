El arte «atípico» de un escultor antequerano que enamora en EEUU

Dicen que los mejores artistas son aquellos capaces de hurgar todas las entrañas de su interior y moldear la realidad de una manera única y sincera, sin más verdad que la que sale de aquello que se calla a gritos.

Ese arte, del que pocos hablan pero que muchos sienten, es el que vive en el interior de Alberto Camargo, un artista antequerano que ha embaucado a un gran número de personas con sus formas y esculturas hiperbólicas.

Con tan solo cinco años, el escultor ya soñaba con poder crear y moldear la realidad con sus manos, expresando al mundo aquello que su mirada introvertida a veces no le permitía.«He sido una persona muy introvertida y con mis obras, en cierto modo, buscaba el poder llamar la atención de decir, existo. Siempre estaba metido en mi mundo. Siempre ha habido una necesidad, una necesidad de comunicación conmigo mismo».

Expresar con sus manos lo que su boca no era capaz de transmitir es algo que sirvió a Alberto para llegar a entender todas aquellas inquietudes que volaban por la cabeza del joven soñador. «Es una manera de conectar con ese yo o con ese ser superior o como se quiera llamar. Y esa necesidad de comunicación con la esencia del ser humano, más que con toda la superficialidad que nos mueve a diario».

Un arte «atípico» como forma de expresión

Si hablamos del arte de Alberto, hablamos de «deformidad», de abstracción, de reivindicación. Y es que sus esculturas, no son para nada convencionales. Con formas desiguales, fuera del pragmatismo y de la realidad más dogmática, el artista pretende hacer ver que otra visión es posible, con obras que no dejan a nadie indiferente.

Entre todas sus figuras, Alberto tiene una que nunca vendería; sus sirenas. «Son tres sirenas que indican un poco lo que es la conexión con uno mismo. Hay dos sirenas que están luchando por agarrarse una a la otra y hay otra con una mano hacia arriba buscando la libertad y la cabeza agachada hacia su pecho, simbolizando la introspección, porque la libertad solo se encuentra en uno mismo».

«Con tan solo cinco años se despertó en mí ese gusto por la anatomía de los animales, de los insectos, las cucarachas…», explica con una sonrisa mientras recuerda cómo, mientras que a algunos les repugnaba, él solo podía contemplarlos admirando su belleza, sirviéndoles de inspiración a día de hoy para sus obras.

Y es que Alberto no quería ser ni Rodin ni Miguel Ángel, quería trabajar para tener un nombre propio sin importar lo que pensaran los demás. «En el arte es importante ser uno mismo y yo no busco estar dentro de nada, al contrario, lo que busco es salir».

Obra ‘The oracle of the abyss’. / L. O.

Éxito en EEUU

Lo que nació como una forma de expresión, terminó convirtiéndose en el trabajo y forma de vida del artista, cuyas obras han acabado enamorando a gente incluso del otro lado del charco, siendo su público mayoritario de EEUU.

Su originalidad a la hora de trabajar sus formas ha enamorado a los miles de seguidores que ya acumula en su cuenta de Instagram. «Yo siempre he tenido confianza en mí, si no, no sería escultor», es por ello que, pese a que las redes sociales en algún momento llegaron a condicionar su trabajo, la confianza en su verdadero yo pudieron hacer que retomara de nuevo el rumbo y ser fiel a sí mismo.

«Quiero que mi obra viva ahora»

Sobre su futuro, el artista antequerano es claro, no quiere mirar más allá ni soñar con lo que pasará dentro de 50 años, sino vivir el día a día. «Lo que sí tengo muy claro es lo que quiero ahora. Quiero que mi obra viva ahora. Eso sí lo quiero. Y cuanto más grande sea, mejor».