Sólo cuatro municipios mantienen restricciones en el suministro de agua

La provincia de Málaga afronta este verano con un escenario radicalmente opuesto al de hace justo 12 meses en cuanto a las restricciones de agua potable. Sólo cuatro municipios sufrirán durante este periodo estival limitaciones significativas en el suministro: Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina. La imposibilidad de rellenar con caudal de la red pública las piscinas figura entre la serie de recortes programados desde el mes pasado en estos términos.

Igualmente se apela justo con la llegada del verano a la concienciación en el conjunto del mapa malagueño. Porque los ayuntamientos y mancomunidades del litoral han puesto en marcha multitud de «medidas transitorias» que pretenden ajustar el gasto público de agua en instalaciones «como duchas y lavapiés». En la comarca de la Axarquía, por ejemplo, cuatro de los municipios costeros han optado por suministrar agua únicamente a los lavapiés. También trabaja Torre del Mar en poder ser localidad pionera en el uso de agua del mar en estas instalaciones que a diario emplean los bañistas, junto al proyecto piloto de Málaga capital en La Malagueta.

Y a lo largo del litoral occidental, la Mancomunidad avanzó en mayo que esta temporada se colocarían en algunos términos dispositivos para reducir la duración del tiempo de uso en las propias duchas de playas, después de utilizar sus pulsadores. Recordemos que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) recogía en mayo las medidas de la Comisión para la Gestión de la Sequía, que constataban la situación de «normalidad en la Costa del Sol Occidental».

En dicha publicación también se especificaba el estado de «escasez moderada» para el sistema Guadalhorce-Limonero o la «escasez severa» que aún pesa en La Axarquía, donde se cubriría el 90% del consumo con medidas como la reseñada en su litoral. Aún en tal escenario, con el embalse de La Viñuela por encima de los 80 hectómetros cúbicos y casi al 50%, desde finales de mayo la Junta mantiene para esta comarca una dotación de unos 13 hectómetros cúbicos para el regadío (así como hasta 30 en el Valle del Guadalhorce).

La propia Junta señalaba que en primavera no se han alcanzado, no obstante, los topes de consumo fijados en 250 litros por habitante y día para la Costa del Sol Occidental o los 225 para el resto del litoral malagueño, incluida la capital, y aquellas zonas no reguladas o que no dependen de los siete embalses que conforman la red principal en la provincia. A estas alturas del año no existe ningún término municipal que supere de media la barrera de consumo de los 200 litros por habitante y día.

Comarca antequerana

Los cuatro términos de la comarca de Antequera mencionados al principio sí que afrontan el verano en peor escenario, a partir de las reservas que mantienen a estas alturas del año, sin depender sus redes públicas del agua de los embalses. Además, las últimas semanas de primavera ya han deparado temperaturas más altas de lo habitual, lo que refuerza las precauciones.

Junto a la imposibilidad de rellenar con agua potable las piscinas, los consistorios también limitan en estas fechas la limpieza de las vías públicas, de fachadas o de los vehículos, fuera de los establecimientos autorizados, al tiempo que hacen un llamamiento para que la ciudadanía sólo utilice los caudales disponibles en aquellos casos que son esenciales.

El alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón, reconoce que su término municipal, especialmente con la mejora que las lluvias de marzo aportaron a la Laguna, con el regreso de cientos de flamencos que constituyen uno de los grandes atractivos turísticos de su localidad, afronta el verano en mejores condiciones. Sin embargo, él mismo apela a la responsabilidad ciudadana y a que nadie puede «bajar la guardia». Así, recuerda que en su término durante años se tuvo que recurrir a camiones cisterna para abastecer a la población durante el periodo estival.

A las medidas de concienciación también se refiere el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín, en relación a que los términos de su litoral han consensuado evitar el uso de agua potable en las duchas, al tiempo que instan a los bañistas a utilizar los lavapiés: «Debemos ser conscientes de ese escenario del que venimos».

