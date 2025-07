Detenido en Ronda: roba en un bar y se le olvida el móvil encendido dentro

Quizás no iba a ser el robo del siglo. Ni tenía una planificación perfecta. No habrá serie en Netflix de este robo, pero olvidarse el móvil dentro del bar en el que robó no le sitúa entre los ladrones más avispados de la historia. La Policía Nacional lo tuvo fácil para detener a un hombre de 31 años en Ronda por su presunta implicación en un robo con fuerza en un bar de Ronda. Además de la práctica de otras diligencias complementarias, los agentes han identificado al sospechoso tras seguir la pista de su teléfono móvil, que perdió en el establecimiento durante los hechos.

Fue el propio dueño del negocio quien, tras revisar los daños y efectos sustraídos, localizaba dentro del local un terminal que no era de su propiedad y que permanecía encendido, pudiéndose observar la foto de perfil de una persona que resultaría más tarde identificada y arrestada en relación con el delito. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional, ha indicado desde la Policía Nacional en un comunicado.

El robo en cuestión aconteció el pasado 24 de mayo, sobre las 06.00 horas, en un bar en Ronda. Una alarma de intrusión en el establecimiento activaba a los servicios de emergencias. Los agentes comprobaron que se trataba de un robo con fuerza en el negocio, localizándose la puerta de acceso forzada y el interior revuelto.

El intruso provocó daños en la puerta de acceso del bar y también en equipos informáticos y la caja registradora, tras arrojarlos al suelo. Según los hechos denunciados, se hizo con un botín de 259 euros.

Identificación

De la investigación se hicieron cargo agentes de la Comisaría en Ronda en funciones de Policía Judicial, que lograron identificar plenamente al autor del robo, comprobándose además su presunta participación en otros tres delitos contra el patrimonio en la localidad: la sustracción de un ciclomotor en una vivienda; el robo con fuerza en el interior de un vehículo; y el hurto de efectos en otro automóvil.

En este punto de las pesquisas, la Policía Nacional establecía un dispositivo para localizar al sospechoso, que fue localizado por una patrulla uniformada a bordo de un ciclomotor, dándose a la fuga a pesar de las señales acústicas y luminosas del indicativo policial, y consiguiendo escapar tras abandonar el vehículo en la huida.

Finalmente, esta persona fue localizada y detenida por el Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda en relación con los hechos mencionados. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.