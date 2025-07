Alarma en Humilladero: «Nuestros pozos se han quedado sin agua»

Panorama drástico en Humilladero y apenas estamos al inicio del verano. El Ayuntamiento ha informado a través de un comunicado de la «preocupante» situación que atraviesa el municipio respecto al abastecimiento de agua potable a pesar de las lluvias. Según ha explicado el Consistorio, tras la Feria de San Juan se ha registrado un incremento del 30% en el consumo de agua, «una cifra alarmante que, sumada a la situación de sequía estructural que arrastramos desde hace meses, ha llevado el sistema al límite», ha confirmado.

De hecho, el agua que entra al depósito municipal sale casi de inmediato para cubrir el consumo diario doméstico, con poco caudal y presión, sin margen para acumular reservas. «Actualmente, nuestros pozos se han quedado sin agua, y el único que queda en funcionamiento está sufriendo microcortes de forma constante, llegando a detenerse hasta en tres ocasiones en un día, lo que compromete gravemente la continuidad del servicio».

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha realizado un llamamiento «urgente y serio» al conjunto de la población para que reduzca al máximo el consumo de agua y puedan evitar así los cortes en el suministro. «Acciones tan simples como evitar el riego de jardines, no llenar piscinas particulares, acortar el tiempo de ducha o evitar usos innecesarios pueden marcar la diferencia. Si no actuamos ya, corremos el riesgo real de que el agua deje de salir por los grifos. Esto no es una advertencia exagerada, es una posibilidad muy cercana si no se modifica el ritmo de consumo de manera inmediata», ha insistido.

La alcaldesa, Auxi Gámez, ha mantenido esta semana reuniones con responsables de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga para informarles de la gravedad de la situación que afronta este pueblo de 3.471 habitantes.

Pozos y cubas

Tanto la Administración autonómica como el ente supramunicipal se han puesto al servicio del municipio. La Delegación ha concedido una autorización temporal para la puesta en marcha de pozos que actualmente tienen agua, pero que se encuentran en desuso, mientras que la Diputación se ha mostrado dispuesta a colaborar con cubas y financiación.

Por el momento, el Ayuntamiento ha conseguido adjudicar con carácter inmediato el contrato de canalización y bombeo desde el sondeo de Villaraceli para su conexión a la red municipal. Esperan que el tiempo de ejecución de las obras sea el más corto posible y no se demore para poder paliar la escasez hídrica que en general afecta al conjunto de la comarca.