De Málaga a Madrid: “Cuevas Bajas, sin los de fuera, no está completa”

En el municipio de Cuevas Bajas, Málaga, a mediados del siglo XX. sus habitantes estuvieron conviviendo con dos problemas principales: por un lado, no había oportunidad de emprender, y. por otro, las comunicaciones eran inexistenes. Pero, ampliando sus horizontes y, en este caso, haciendo 14 horas de viaje, los cueveños llegaron a un lugar lleno de posibilidades de empleo y proyectos de vida. ¿El destino? Torrejón de Ardoz, Madrid.

Actualmente, Cuevas Bajas, se encuentra mejor comunicada y se ha convertido en un destino turístico. Antonio Márquez y Rafa Navarrete, fundadores de la empresa Kapikúa, encargada de realizar planes estratégicos para municipios de España, llevan desde hace 4 años potenciando el turismo de Cuevas Bajas con el proyecto de “la Villa Morá”, que busca expandir este municipio. Y lo han dado a conocer de múltiples formas, desde encuentros, eventos o videojuegos hasta una nueva propuesta: el documental ‘Remanece’.

La historia de Cuevas Bajas

Remanece es la palabra utilizada por las personas oriundas de Cuevas Bajas para indicar una procedencia concreta o la pertenencia a una familia determinada. "Remanece de Cuevas Bajas" es una expresión que convierte a cueveños y cueveñas de distintas generaciones en un mismo pueblo, sin importar la ubicación geográfica.

A mediados del siglo XX, Cuevas Bajas contaba con un acceso por carretera muy pobre. "La carretera Málaga-Córdoba de la época era de un solo carril, y llegar a Madrid suponía unas 14 horas de viaje en aquella época", indica Antonio Márquez, uno de los fundadores de Kapikúa. En esos tiempos, los cueveños buscaban lugares donde prosperar, pues no había opciones en el municipio: "Había agricultura como sector básico y poco más. Turismo no había, el turismo de interior no existía", comenta Antonio.

Cuevas Bajas no contaba con conexiones ni con oportunidades emprendedoras a mediados del siglo XX. / Cedida por Antonio Márquez

En ocasiones, los cueveños hablaban de que la estatua que estaba en el centro del pueblo, el Sagrado Corazón, invitaba a los vecinos a irse de Cuevas Bajas, por la posición de sus manos. "Tanta gente se iba, que llegaron a decir los de Cuevas Bajas "si es que lo dice hasta el Sagrado Corazón, irse, irse", porque parecía que las manos estaban como empujando", explica Antonio, y añade que esa estatua, actualmente, se encuentra en el cementerio.

En otros puntos de España, empezaban a proliferar fábricas en esos tiempos, y en un municipio de Madrid llamado Torrejón de Ardoz, la base aérea. Los cueveños, en ese entonces, deseosos por encontrar oportunidades de emprendimiento, ampliaron sus fronteras y salieron, a través de esas casi inexistentes conexiones, a buscarse un futuro. Cuando llegaron tras un viaje tan largo a la ciudad madrileña, vieron que había oportunidad de trabajo, y eso generó que, uno a uno, centenares de vecinos de Cuevas Bajas llegaran a Torrejón de Ardoz. "Hay muchos de esos cueveños que hoy en día son grandes empresarios en Torrejón de Ardoz. Han fundado incluso colegios", añade Antonio.

Emprendimiento

Uno de los cueveños que emigró a Torrejón de Ardoz es Francisco Cruz Lara, que es el director del Colegio Alba. Acabó la carrera en el junio de su año y en septiembre ya encontró trabajo en la ciudad Madrileña. Lleva 11 años en ese puesto de trabajo, y 26 en total viviendo en Torrejón. "Me vine con 23 años. Yo estudié en el pueblo, jugaba fútbol en el equipo del pueblo...", recuerda Francisco. "Soy de los últimos que han llegado aquí", comenta.

Francisco, además, destaca el ímpetu de emprendimiento de los cueveños que emigraron: "Yo destacaría esa labor o función emprendedora que sí que hemos tenido y ha tenido la gente de Cuevas Bajas en Torrejón. Tenemos gente aquí con varias peluquerías; mi primo, que fundó un colegio; los grandes concesionarios de Citroën o Toyota son de gente de Cuevas Bajas".

"Venía con la ilusión de que me fueran las cosas bien, de desarrollarme en lo que había estudiado, pero fue un viaje que todavía recuerdo: Fue un viaje malo, emocionalmente mal", resalta Francisco cuando rememora cómo fue viajar hasta allí, al dejar a su familia en Cuevas Bajas. Además, comenta que, de vez en cuando, va al municipio malagueño de visita, y que pretende jubilarse allí.

Sentimiento de pertenencia

Cuevas Bajas vio, entonces, un descenso en su población, pues muchos de los cueveños dejaron sus casas, sus pertenencias y a sus familias en el municipio para emigrar a lugares que les dieran más oportunidades, dejando al pueblo con unos 1.400 habitantes frente a los 3.000 que había antes.

El Encuentro Remanece es un ejemplo de la conexión entre Cuevas Bajas y Torrejón de Ardoz / Cedida por Antonio Marquez

Aun así, los cueveños, en su mayoría, sienten de forma creciente esa conexión con su origen, Cuevas Bajas. "No es algo que se haya olvidado, ni mucho menos", comenta Antonio, que explica en detalle ese sentimiento de pertenencia: "Los que son de Torrejón y no de Cuevas Bajas, y tienen un amigo que remanece de ese municipio, sienten un orgullo especial. Es decir, tener un amigo de Cuevas Bajas es motivo de orgullo".

"Que un colectivo tan grande, tan disperso, tan poco unificado, tenga ese sentimiento en la población, digamos, autóctona de Torrejón es por algo. Y es porque ellos han trabajado muchísimo en todos los aspectos de los valores y el esfuerzo", señala Antonio. "Han colaborado a que prospere Torrejón de Ardoz y, evidentemente, también Cuevas Bajas. El sentimiento colectivo cueveño es algo que existe", añade.

Evidentemente, existe una conexión entre Cuevas Bajas y Torrejón de Ardoz. Pero no solo una conexión a nivel emocional o sentimental, también en otros ámbitos: "La búsqueda de un encuentro, de un hermanamiento, posibilita a los propios municipios a fortalecerse. De hecho, en Cuevas Bajas se va a inaugurar la plaza de Torrejón de Ardoz", comenta Antonio.

La Villa Morá

Cuevas Bajas cuenta con el proyecto "la Villa Morá", de la mano de la empresa Kapikúa, que trabaja con las corporaciones municipales y con el pueblo para llevar sus diferentes actividades a cabo. La mascota de esta estrategia es Juanita "la Morá", una zanahoria de color morado capaz de convertirse en la súper heroína SúperZm cuando toma la bebida resolito, una versión infantil del licor de café resolí. Esta estrategia nace de la zanahoria morá, una hortaliza que llegó a Cuevas Bajas hace más de mil años.

Actualmente, el municipio se ha convertido en un lugar turístico por múltiples razones. La Villa Morá cuenta con la práctica de rafting y kayak en el río Genil, y también con el camino mozárabe de Santiago de Compostela, donde hay un albergue gratuito para los peregrinos. En el municipio, además, hay restaurantes, bares y un pub nocturno. "Estamos hablando de una serie de parámetros muy potentes que, al final, lo que propicia es que llega un momento en el que Cuevas Bajas no te aburre", comenta Antonio.

Atrapa a Juanita es una de las actividades más originales ideadas por la empresa Kapikúa / Cedida por Antonio Marquez

Además, la Villa Morá celebra múltiples fiestas que llaman la atención tanto de sus habitantes como de los turistas: La Fiesta de la Zanahoria Morá, que ya va por su XX edición. En estos encuentros, hay múltiples actividades, como talleres infantiles, degustación de migas con zanahoria morá e incluso un torneo de realidad virtual de un videojuego completamente original: Atrapa a Juanita. El objetivo del juego consiste en obtener zanahorias moradas para sumar puntos y evitar las de color naranja, pues estas restan puntuación. "Engancha a todas las generaciones. El jugador con más edad hasta ahora tenía 86 años", explica Antonio.

Se trata de un municipio lleno de actividades, cuenta con gimnasio y piscina propios, y ha atraido incluso a gente de Alemania: "Han decidido vivir en España y se han ido a Cuevas Bajas por la propia calidad de vida que les ofrece el municipio", añade Antonio.

El Encuentro Remanece

El jueves, 10 de julio, tuvo lugar el primer Encuentro Remanece, y contó con la asistencia de los alcaldes de Cuevas Bajas y de Torrejón de Ardoz y de varios miembros de las corporaciones municipales. Este evento es especialmente importante para los que remanecen de Cuevas Bajas, pues un grupo de alumnos de secundaria de La Villa Morá asistieron a conocer a sus paisanos instalados en Torrejón de Ardoz y a que ellos los conocieran.

El Parque de Europa fue uno de los destinos de la excursión de los alumnos de Cuevas Bajas. / Cedida por Antonio Marquez

Según el plan, los alumnos fueron a la ciudad madrileña, realizaron una visita cultural, asistieron al Encuentro Remanece, y, al día siguiente, visitaron el Parque Europa, fueron a la piscina y volvieron a Cuevas Bajas. "Si esto lo trasladamos al mundo de la empresa, las conexiones con Cuevas Bajas y Torrejón de Ardoz pueden aumentar muchísimo en los próximos años. Y no pensar en emigrar, sino en multiplicar su talento desde Cuevas Bajas", comenta Antonio.

Además de eso, los alumnos también fueron protagonistas del documental Remanece, que, según Antonio, lleva una línea muy emocional: "Un testimonio grabado merece la pena por la emoción. Entonces, cada uno va a ir contando su historia, y no descartamos que se contagien unos a otros la emoción. Porque es así, al final estamos hablando de personas".

El documental Remanece, que saldrá a finales de año, surge de la escucha, explica Antonio: "Nosotros estábamos escuchando todo lo que nos contaban. Descubrimos que había una parte de Cuevas Bajas que no estaba en el municipio geográficamente, sino en otros puntos de España. Eso había que contarlo, porque es parte de tu esencia".

El documental Remanece se comenzó a grabar el 9 de julio. / Cedida por Antonio Marquez

"Cuevas Bajas, sin los de fuera, no está completa. Cuevas Bajas es un municipio completo gracias a los que viven en él y a los otros que lo echan de menos. Ahí era donde tenía que nacer un documental", añade Antonio. Por esta razón, el documental tiene como nombre "Remanece", y el objetivo, como indica Antonio, es "dejar testimonio de algo que es nuestro, nuestra historia".

