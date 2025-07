Antequera refuerza la presencia policial en el entorno de las obras de la carretera de La Joya a raíz de un acto vandálico

El Ayuntamiento de Antequera ha reforzado la presencia policial de forma preventiva en el entorno de las obras de la carretera de La Joya (MA-4402) para evitar altercados y actos vandálicos como el registrado hace unos días en el que varias máquinas pesadas fueron apedreadas por un vecino en la zona de La Higuera, llegando a provocar incluso la rotura de cristales. Sobre ello ha informado el alcalde de Antequera, Manolo Barón, quien ha visitado este lunes las obras a primera hora de la mañana, junto con el presidente del a Diputación, Francisco Salado, con el objetivo de supervisar el desarrollo de los trabajos.

Al respecto, el primer edil se ha dirigido al PSOE, quien en las últimas semanas ha estado criticando duramente el corte total de la carretera con motivo de las obras por no haberse planteado otra alternativa viable y sin tanta demora que diese respuesta a las necesidades de los vecinos.

En este sentido, Barón le ha pedido a los socialistas que «sean críticos y hagan oposición», pero que le cuenten la «verdad» a los vecinos y no utilicen la demagogia «de una forma tan barata». «El PSOE debería dedicarse a hacer política seria y no a calentarle la cabeza a los vecinos porque después ocurren episodios tan lamentables como el del viernes pasado en la zona de La Higuera donde una persona empezó a apedrear las máquinas de Onzaga, empresa que le está haciendo a la Junta de Andalucía las obras de cauces. Cuando se llegan a realizar discursos excesivamente sectarios, cada persona puede interpretarlos de una manera o de otra. Yo no culpo a nadie, pero sí pido responsabilidad en determinadas declaraciones. Ese permanente discurso de agravio falso puede traer consecuencias graves», ha criticado.

La denuncia ya ha sido presentada ante la Guardia Civil. Mientras tanto, una patrulla de la Policía Local permanecerá de forma permanente entre las pedanías de La Joya y La Higuera para tomar las medidas oportunas si fueran necesarias.

Corte total de la carretera

La carretera permanece cerrada al tráfico rodado desde el pasado 7 de julio ante la imposibilidad de garantizar la seguridad del paso de vehículos durante la reconstrucción del firme, que alcanza una profundidad media de un metro.

El corte se mantendrá hasta el 30 de agosto. Los responsables han propuesto itinerarios alternativos por Villanueva de la Concepción y el camino La Joya–Valle de Abdalajís, aunque este último no está oficialmente catalogado como carretera.

«Somos conscientes de las molestias que implica este corte, y en aras de minimizarlas en lo posible, se ha optado por hacerlo en julio y agosto, una vez finalizado el curso escolar, no afectando por tanto a los autobuses de transporte escolar. Además, es un período en el que generalmente la actividad empresarial es de menor intensidad», ha manifestado Salado.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Diputación, Francis Salado, visitando las obras en La Joya. / Celia Paredes

Obras

La Diputación de Málaga ha impulsado las obras de mejora que se están llevando a cabo en la carretera MA-4402, principal acceso a los anejos antequeranos de La Joya, Los Nogales y La Higuera desde la A-343.

Los trabajos que se desarrollan actualmente incluyen la rehabilitación integral de la plataforma, la ejecución de muros de escollera en los márgenes y la reconstrucción de un terraplén en un tramo de dos kilómetros. Una intervención adjudicada a la empresa Acedo Hermanos, que se inició en mayo y se prolongará hasta finales de noviembre.

Esta fase cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, que se completará con un tercer proyecto para alcanzar una inversión global de tres millones. La mejora actual se suma a los trabajos ya realizados en 2022 en los tramos sin grandes deformaciones, con una inversión de 300.000 euros. Tras la finalización de la fase en curso, en noviembre, comenzará la redacción del proyecto que permitirá completar la rehabilitación total de los 7,1 kilómetros de la MA-4402 con un tercer tramo valorado en 1,2 millones de euros adicionales.

Una actuación necesaria

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido expresamente «la apuesta inversora» de la Diputación, calificando esta obra como «la mayor inversión del presente año en la red provincial de carreteras» y destacando que se trata de una actuación «absolutamente necesaria» debido al avanzado estado de deterioro de la vía. «Esta carretera no estaba mal hecha, pero sí sometida a una orografía muy complicada, lo que ha exigido una intervención estructural integral para garantizar la seguridad y funcionalidad del trazado», ha explicado.

Representantes del Ayuntamiento de Antequera y la Diputación de Málaga visitan las obras de la carretera de La Joya. / Celia Paredes

«Estamos convencidos de que en 2026 los vecinos podrán contar con una carretera completamente renovada y segura, que dignifique el acceso a sus hogares y contribuya al desarrollo de nuestros anejos«, ha concluido el alcalde Manolo Barón.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha reiterado el compromiso de la institución con la mejora de la red viaria del interior de la provincia, subrayando que «entre 14 y 18 millones de euros al año se destinan para actuaciones que mejoran la movilidad y la seguridad vial». También ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y la comprensión de los vecinos, con quienes se han mantenido reuniones informativas para explicar el desarrollo de los trabajos y minimizar las molestias durante el corte.