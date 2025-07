Villanova valora el aumento de la oferta comercial de Alhaurín

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), valoró ayer el aumento de la oferta comercial en el municipio, que ha cifrado en un 30% con las aperturas que se van a producir a lo largo de las próximas semanas y meses.

Sobre la apertura de un nuevo establecimiento de grandes dimensiones de Mercadona, reprochó a la marca que no atendiera la petición del pleno de que dicha apertura no implicara el cierre de su local de la calle San Juan o facilitara su apertura por alguno de los otros tres operadores interesados. Villanova mostró su enfado con la firma por no responder ni a este acuerdo ni a la carta que remitió a su presidente, por lo que desconoce si el local quedará libre en dos o cinco meses.

Lo que sí aplaudió es la apertura en otoño del nuevo parque comercial de la zona oeste, entre Taralpe y Pinos de Alhaurín, donde se levantará otro supermercado Lidl y tres tiendas más, y adelantó que también están en marcha todo el ‘papeleo’ y los trámites medioambientales previos a autorizar la construcción de un gran Carrefour con más locales en la zona este, en Santa Clara.