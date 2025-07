El PSOE retira la moción de censura prevista para este miércoles en Benaoján

El PSOE ha dado marcha atrás y sus cuatro concejales van a retirar la moción de censura contra el alcalde del PP en Benaoján, para la que había recabado el apoyo de uno de los ediles populares. La decisión se ha hecho pública la noche antes del Pleno en el que este miércoles al mediodía iba a debatirse está propuesta, firmada por cinco de los nueve ediles, para que la socialista Soraya García Mesa recuperase la alcaldía y se la arrebatase al popular Guillermo Becerra.

Finalmente, no será así y para justificarlo los socialistas han apuntado a las presiones que está sufriendo el edil del PP José Antonio García desde que decidió apoyarlos: "En los últimos días, dicho concejal ha estado sometido a una presión personal y familiar absolutamente inaceptable, incluyendo el recibo de cartas anónimas que no se ha atrevido a abrir, señalamientos y actitudes que han sobrepasado todos los límites éticos de la convivencia democrática y política", se relata. Además, se agrega que "esta situación está afectando seriamente a su salud y a la de sus seres queridos".

El comunicado también recuerda "que esta moción nació de la inquietud legítima de Jose Antonio García Delgado, concejal del Partido Popular, quien tiempo atrás venía compartiendo con nosotros su preocupación por el rumbo de nuestro municipio, así como por la situación a la que estaba sometido dentro de su grupo".

"Esta decisión se toma desde la convicción de que la política debe ser siempre un espacio al servicio de las personas, y no una causa de sufrimiento ni división", apuntaron los ediles del Grupo Municipal Socialista para añadir que "lo primero son las personas, y así lo seguirán siendo" y que por eso dan un paso al lado a última hora.

Imagen panorámica de Benaoján / L. O.

Reacción del PP

Por su parte, fuentes del PP aseguraron que "las mociones se presentan y no se pueden retirar". "En política hay que ser más humildes. Esperemos a que mañana hablen los concejales y si no se reúnen los suficientes apoyos será sin duda porque quien la presentan no han convencido ni en las elecciones, ni en esta moción injusta e injustificada. "Como bien saben o deberían saber los concejales del PSOE ya no pueden retirar la moción, como trata de hacer ver su portavoz", advirtieron en vísperas de la jornada fijada para el Pleno previsto para debatir el órdago contra el regidor popular y para el que ahora han dado marcha atrás.

En las elecciones municipales de mayo de 2023, la del PSOE fue la lista más votada y obtuvo cuatro de los nueve concejales de la Corporación Municipal de este municipio de la Serranía de Ronda. Sin embargo, Soraya García no pudo revalidar la vara de mando porque los tres ediles del PP se aliaron con los dos representantes de la formación independiente Agrupación Progresista de Benaoján (APB).

Aquel pacto desembocó en la investidura como alcalde del 'popular' Guillermo Becerra, al que se pretendía desbancar ahora con esta moción de censura que fue registrada el 16 de julio y, finalmente, no seguirá adelante. Así lo plantearán los socialistas en un escrito de renuncia que presentarán este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento, instantes antes del Pleno.