«Coín no puede seguir creciendo si no es de una forma sostenible»

Usted acumula ya seis años y medio como regidor, si bien es cierto que su experiencia en la Corporación de Coín es más amplia. ¿En qué momento se encuentra su municipio a estas alturas de 2025 y en base a esa ubicación estratégica de la que pueden presumir?

Con todo el crecimiento de la provincia, que es enorme, siendo la capital una locomotora absoluta, y el resto de la Costa del Sol, igual, últimamente hemos experimentado un notable aumento en el flujo de vehículos. No deja de aumentar, porque los conductores, debido a los colapsos en la autovía A-7 y la AP-7, ya no tiran tanto por el litoral. Y nosotros tenemos un emplazamiento estratégico, pues estamos a media hora de Málaga capital y de Marbella, pero también de Fuengirola. Es notable también que mucho transporte de mercancías desde Algeciras opta por nuestra carretera para adentrarse hacia Teba y el resto de ciudades del interior de Andalucía y de España. Estos vehículos en ocasiones padecen a la altura de Benalmádena complicaciones derivadas del viento y de las retenciones que casi a diario hay en otros puntos.

¿Cuál es ese reto que viene derivado del incremento del tráfico en los accesos al casco histórico del municipio?

Una de nuestras fortalezas es estar a medio camino entre Málaga y Marbella, pero siendo conscientes de lo que aportamos como enclave ideal para la logística de las grandes empresas, seguimos a la espera, por ejemplo, de que se pueda desdoblar la carretera hasta Marbella, así como la opción de que se recupere el sistema de trenes que tuvimos un día. Disponer de Cercanías hasta Pizarra nos permitiría seguir creciendo, de una forma sostenible. De otra forma no es posible.

Uno de sus proyectos más importantes es el de aumentar de nuevo el suelo industrial en su término municipal

La actividad económica ha aumentado mucho. En este momento, nuestros polígonos no tienen ninguna nave disponible y, en efecto, estamos desarrollando nuevos suelos industriales. La realidad dicta que en el interior estamos para dar servicios a la actividad económica que se genera en el litoral. Y nosotros, siendo municipio cabecera del Valle del Guadalhorce, estamos ya en 2.951 empresas dadas de alta en el IAE. Es una cifra muy importante si tenemos en cuenta que apenas tenemos, en relación a esa cifra, 23.5000 habitantes. En porcentaje seremos de los grandes motores empresariales del interior. Lo que tenemos claro es que siempre hemos mirado a toda la Costa, dotándola de servicios. Para el sector turístico, para el de la construcción, Coín no ha dejado de estar ahí.

¿Tienen idea de hasta qué cupo de empresas podrán llegar a albergar a medio o largo plazo?

Es difícil adelantarnos a los ritmos de crecimiento. La Costa del Sol en su conjunto se ha recuperado tras la pandemia a un mayor ritmo que la mayoría de territorios españoles. Lo que sí podemos decir es que ya tenemos aquí, son una realidad, empresas internacionales muy importantes. Por ejemplo, en nuestro suelo industrial disponemos de dos fabricantes de cocinas que llegan a exportar a 14 países. Y disponemos de otra que se dedica a la construcción de parques infantiles para una importante cadena de comida rápida estadounidense, y que desde Coín elabora estas instalaciones para todo el mundo. Tenemos cerca el aeropuerto y las oportunidades para estos perfiles son muy importantes.

¿Qué nos puede decir acerca de las oportunidades que también representan en materia turística? Son muchos los visitantes que huyen de esas mismas retenciones de tráfico que afectan de Nerja a Manilva a buena parte del litoral.

El turismo ha cambiado, especialmente tras la pandemia. Todos los municipios del interior hemos intentado crear productos diferentes en los últimos tiempos. Sabemos que aunque los visitantes tengan preferencia por estar al menos dos o tres días en la playa, luego van a poder buscar enclaves donde vivir nuevas experiencias. Así enmarcamos el Caminito del Rey, que hay que agradecérselo a la Diputación de Málaga, con el apoyo de los ayuntamientos y otras entidades. Nosotros hemos aumentado mucho en materia turística. Pero principalmente nuestro mayor desarrollo es a nivel demográfico, con gente que se ha venido a vivir desde la capital. Aquí jugamos con la calidad de vida que les ofrecemos. E igualmente apostamos por una cantidad de eventos culturales muy significativa. No hay casi ningún fin de semana en el que no haya algo. En Coín tenemos dos ferias y, por aportar en otra materia, a nivel deportivo brindamos la posibilidad de disfrutar de una piscina climatizada con una cuota mensual de apenas 24 euros. Son numerosas las actividades deportivas populares. De un forma resumida, somos fuertes porque brindamos los servicios de una gran ciudad, con cines, centro comercial, todo tipo de servicios, y tienes las grandes ciudades a media hora. Que aquí se siga teniendo gran calidad de vida con esas comodidades nos hace muy fuertes.

¿Qué garantías hídricas mantienen siendo una localidad históricamente muy solvente en cuanto a número de molinos y de fuentes o pozos?

Queremos hacer las cosas con sentido común. Por eso decía que no podemos seguir creciendo si no es de manera sostenible. Entre otras mejoras, acabamos de conseguir que Endesa se comprometa a construir una nueva subestación eléctrica en Coín. De esa forma, en dos o tres años tendremos resuelto el suministro con solvencia y de cara a futuros desarrollos. En nuestro término no sólo tenemos una tradición hídrica, es ese mismo factor el que propicia el éxito de nuestra huerta. Sin tener grandes latifundios para regadío, sí que atesoramos miles de huertos familiares, con producciones muy pequeñas. Aquí no se puede producir para toda España. Sólo tenemos producto de temporada y de máxima calidad. Qué ventaja aporta? El destino. Nos vienen clientes que son fundamentalmente restaurantes, que anteponen la calidad. El productor de esta forma le gana algo más de dinero. Es la fortaleza que también hemos logrado durante los últimos años.

¿Cabe hablar en este contexto de alternativas deportivas a las actuales como pueda ser el desarrollo de un campo de golf?

Vuelvo a insistir en ese sentido común. No hay suelo para el golf en nuestro término. Pero, además, cada uno tiene que buscar sus fortaleza. En pocos minutos tenemos medio centenar de campos de golf. Querer competir con Marbella o Mijas, con tantos campos de golf y tantos hoteles, es realmente complicado. Tenemos que apostar por otro turismo. El de naturaleza. Con un entorno rural muy bonito, somos fuertes. Y desde el interior la clave es la de crear productos complementarios. Dar al potencial visitante algo totalmente distinto.

Entendemos por lo tanto que se preocupan de mantener el paisaje tradicional que han heredado de padres o abuelos.

Hace años empezó a hablarse de plantas fotovoltaicas en nuestra provincia. Esos huertos solares inicialmente estaba previsto que ocupasen un tercio del territorio. Aquí fuimos pioneros en plantar cara a esas iniciativas. Como terrenos aptos sólo hay una zona, al norte de Coín, que es secano, y no se cultiva. Hace años se sembraba trigo. El proyecto que ha podido dar pasos significativos iría emplazado en esa zona. De lo que parecía que iba a ser una cantidad de iniciativas muy importante, se ha quedado al final en una. No obstante, no tenemos mucha información más. Lo lleva todo el Estado central y parece que está muy avanzado. Pero insisto en que fui de los primeros alcaldes que alzó la voz, porque nos informamos con suerte y, cuando empecé a preguntar, me encontré que había afectada, de manera potencial, casi media Málaga.

¿Podrán también avanzar en esos retos que tienen en cuanto a crear unas mejores comunicaciones viarias para que el municipio pueda responder a la demanda actual de la provincia?.

Es en efecto una problemática común a toda la provincia. Málaga está siendo la ciudad que más crece de toda España. O se actualizan las infraestructuras o se quedan pequeñas. Es un problema histórico, porque nuestro territorio ha tenido un déficit en infraestructuras. La carretera de la Costa es tercermundista. Y que todavía haya una autopista de peaje, sin opción de poder viajar sin retenciones y de manera gratuita por todo el litoral... Por lo que respecta a nosotros, esperamos esa vía rápida hasta Marbella. Ya hemos hablado con la Junta de Andalucía. De cara a los próximos años será imprescindible. Coín puede crecer en 15.000 personas más, sin duda, pero en esa situación, si no hay nuevas redes viarias o con el Cercanías, ¿cómo vamos a poder acceder a la capital?

¿Qué otras inversiones tienen pendientes en consonancia a todo lo que ya han crecido y tienen previsto ganar en cuanto a población en estos próximos años?

Si seguimos creciendo, que es algo sobre lo que hay que reflexionar, necesitamos un apoyo más importante. Necesitamos mejores colegios, nuevas infraestructuras, quizás otra piscina más. O das un salto grande o puedes morir de éxito. Nosotros en Coín lo tenemos muy claro. Hay que tener cuidado con ese crecimiento. Debemos crecer con sentido común. Por ahora en cuanto a calidad de vida, aquí se vive muy bien. Tenemos tráfico, sí, pero está todo relativamente controlado. No podemos permitirnos perder esa calidad de vida. Las administraciones tenemos que medir muy bien ese crecimiento, que se produzca siempre de manera ordenada. Tenemos multitud de ejemplos en distintas comunidades autónomas y en nuestro entorno sobre lo que está en juego.

