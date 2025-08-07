Teba sufre seis incendios presuntamente provocados a las puertas de sus fiestas patronales

Durante las últimas dos semanas, Teba ha vivido una sucesión inquietante de seis incendios, todos ellos presuntamente provocados, que han puesto en alerta a vecinos y autoridades. El primero comenzó el 19 de julio y el último, el pasado domingo 2 de agosto, siendo este el más destructivo con 3,15 hectáreas calcinadas en el Cerro San Cristóbal.

El alcalde, Cristóbal Corral, ha confirmado que se dispone de "nombre y apellido, vídeos, testigos y pruebas cruciales" sobre el presunto autor. A pesar de la cercanía de las fiestas patronales, el consistorio asegura que la vigilancia está reforzada y que se actuará contra quien intente "sembrar el caos" en el municipio.

Imagen del pueblo de Teba. / L.O.

Una cadena de fuegos intencionados

En apenas catorce días, seis focos distintos han ardido en la sierras y accesos que rodean Teba. Los primeros incendios se produjeron en la salida del municipio por la calle Santiago, donde la rápida intervención vecinal evitó daños mayores. Otros ocurrieron en caminos rurales y carreteras alejadas del núcleo urbano, lo que dificulta la vigilancia.

El último fuego a plena luz del día, a diferencia del resto, marcó un punto de inflexión. Ardieron más de tres hectáreas en una zona de alto valor medioambiental. "Todos los incendios han sido presuntamente provocados, al menos en dos de ellos tenemos grabaciones que muestran cómo se prende fuego al terreno", ha explicado el alcalde.

Investigación avanzada y un sospechoso bajo la lupa

El Ayuntamiento, junto con la Guardia Civil y la Policía Local, mantiene una investigación "muy avanzada" con pruebas visuales y testimoniales. Varias cámaras de seguridad y vecinos han aportado datos clave para identificar al presunto autor. "Estamos a la espera de que el Poder Judicial actúe, pero las pruebas son contundentes", ha declarado Corral.

Aunque no se descarta la implicación de más personas, el alcalde asegura que hay un sospechoso principal "prácticamente localizado" y advierte: "Estamos a la espera de que la Fiscalía del Estado ponga el negro sobre el blanco y llamen a declarar".

Refuerzo de seguridad ante las fiestas

Con el inicio de las ferias de agosto, el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial que incluye vigilancia nocturna, patrullas mixtas y cámaras adicionales. La sequedad del terreno, unida a las altas temperaturas, aumenta el riesgo de propagación de las llamas, por lo que la respuesta inmediata es clave.

"Tenemos un dispositivo preparado para actuar en minutos. En cinco de los seis incendios, Protección Civil o vecinos lograron controlar el fuego antes de que llegaran los bomberos", ha destacado Corral, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana.

Incendio forestal en Teba. / Infoca

Un pueblo unido frente a la amenaza

El alcalde ha querido transmitir un mensaje de calma y unidad: "Teba es un pueblo que disfruta de una felicidad colectiva y de un día a día de apoyo mutuo, de entendimiento. Es un pueblo que vive en la calle". Reconoce que el miedo existe, pero insiste en que la rápida respuesta y la implicación vecinal han evitado una tragedia mayor.

El alcalde sigue sin comprender cual podría ser el movil de los incendios: "No hay rareza ni motivo para que ningún vecino pueda perjudicar a más de 3.700 habitantes con estas acciones. La verdad es que me gustaría dar una respuesta".