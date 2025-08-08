Rescatan a una familia que quedó aislada en el río Genil tras vocal con la piragua

La Guardia Civil, junto con la Policía Local de Cuevas de San Marcos y los Bomberos de Antequera rescataron a mediados de julio a tres personas en el río Genil a su paso por la localidad de Encinas Reales (Córdoba). Los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Cuevas de San Marcos, a través de la Central Operativa de Servicio (COS) de la Comandancia de Málaga recibieron una comunicación de que tres personas, dos de ellos menores de edad, habían sufrido un accidente y habían volcado la embarcación con la que realizaban piragüismo por el río Genil a su paso por la localidad de Cuevas de San Marcos y que no conseguían llegar a ninguno de los márgenes debido al fuerte caudal que llevaba en esos momentos.

Por ello, se estableció un dispositivo de búsqueda junto con otros agentes del Puesto de Villanueva de Tapia y de la Policía Local de Cuevas de San Marcos. Los agentes realizaron una minuciosa batida inicial del margen del río que discurre por el término municipal, no consiguiendo encontrar a dichas personas, por lo que deciden ampliar el despliegue por el margen del río que discurre por el término municipal de Encinas Reales (Córdoba). Finalmente, son localizadas subidas en una isleta del río, pero debido a la fuerte corriente y la densidad de vegetación hasta la ribera, no era posible acceder a la zona y rescatar a estas personas, por lo que se personaron en el lugar dos dotaciones de bomberos de Antequera.

Entre todos los intervinientes consiguieron abrir una vía de rescate a través de la vegetación y proceder al rescate de los dos menores de edad, de 8 y 10 años y posteriormente, del padre de ambos, que fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados al lugar. Todos ellos estaban en buen estado, presentando únicamente algunos rasguños.