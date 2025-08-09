La Diputación redacta el nuevo plan urbanístico de Colmenar

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia (PP), entregó ayer al alcalde de Colmenar, José Martín García (PSOE) el Avance del Plan Básico de Ordenación del Municipio, que ha redactado la Diputación de Málaga.

El documento planifica el territorio para hacer frente a retos como la despoblación, la sostenibilidad, el impulso de la actividad económica y las nuevas necesidades de la población.

En este sentido, el plan apuesta por un modelo concéntrico de crecimiento radial que suponga una distribución equitativa de las dotaciones y servicios del municipio. El núcleo tradicional se potencia mediante la renovación de los espacios públicos y áreas libres, la mejora de la movilidad y la recuperación de los valores culturales, etnográficos y paisajísticos propios de su enclave urbano.

En la zona del ensanche se potencian los espacios verdes, las rutas y senderos que ayuden a crear un entorno más saludable. El objetivo final de la planificación urbanística es que el municipio resulte más atractivo para residir, trabajar, invertir y desarrollar nuevas oportunidades teniendo en cuenta aspectos como su cercanía a la capital y sus buenas comunicaciones con el interior y la costa.

La diputada de Fomento e Infraestructuras ha explicado que este nuevo plan ha sido elaborado por la Diputación a solicitud del Ayuntamiento de Colmenar en el marco del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, dentro del programa destinado a la redacción, revisión o modificación de instrumentos de ordenación urbanística general. Su desarrollo se ha llevado a cabo por personal técnico del servicio de Arquitectura y Planeamiento en el marco de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

Este documento, al igual que ocurrió anteriormente con el del municipio de Alameda, que se entregó hace unos días, está dentro de los planes urbanísticos que la Diputación redacta utilizando tecnología GIS (Sistema de Información Geográfica).

El proceso continuará con la publicación del avance del plan en la web del Ayuntamiento de Colmenar, abriendo un periodo de participación para recoger e incluir aportaciones de la ciudadanía. Posteriormente, el consistorio realizará la aprobación inicial del documento, que se remitirá a la Junta de Andalucía para que dé su visto bueno antes de su aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento.