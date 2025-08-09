Pizarra finaliza la restauración de la ermita de la Virgen de la Fuensanta

El Ayuntamiento de Pizarra ha finalizado las obras de restauración de la ermita de la Virgen de la Fuensanta, que luce completamente renovada para acoger de nuevo a la patrona del municipio. Será este sábado, 9 de agosto, cuando los miembros de la hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta trasladen a hombros a la sagrada imagen hasta el renovado templo, a partir de las siete de la mañana.

Los trabajos de restauración han sido sufragados íntegramente por el Ayuntamiento de Pizarra, con una inversión de unos 300.000 euros, en la que también han colaborado el Obispado de Málaga y la Hermandad de Nuestra Señora de la Fuensanta.

Ermita de la Fuensanta, tras su restauración / L.O.

Lo que es la restauración del templo por dentro y por fuera ya está concluida y tan solo faltan algunos detalles por terminar dentro de la vivienda, según el alcalde de Pizarra, Félix Lozano (PP).

Tanto la fachada como el interior del templo han experimentado cambios significativos. En el caso de la fachada se han eliminado las capas de cal y se ha dejado la imagen original, acompañadas por el color rojo tan característico del templo. Además, se han acometido obras contra la humedad en suelos y muros así como en los paramentos interiores y exteriores y en la instalación eléctrica.

Tras la restauración se puede contemplar la primitiva pared de la ermita Mozárabe donde se puede ver los arcos y la hornacina donde estaba la Virgen de la Fuensanta y otras imágenes, algo inédito tras siglos tapado. Y también se puede contemplar el primitivo altar, tallado en la piedra, donde se celebraron los primeros ritos cristianos, antes de la existencia del pueblo.

Altar de la Ermita / L.O.

La fachada recupera el color original de principios del siglo XX. En el templo se pueden ver claramente diferenciadas las distintas épocas desde el arte mozárabe, con el retablo, el barroco, con las cúpulas y la nave, y el estilo neogótico de la fachada principal del siglo XX.

La Ermita

La ermita de la Fuensanta o del ‘Peñón’, como era conocida en otros tiempos, fue construida en el siglo XVI sobre una antigua iglesia mozárabe semirrupestre, eremítica, que según los expertos databa de los siglos IX-X, siendo muy probable, a falta de un estudio pormenorizado, que existan más dependencias ocultas. Su única nave fue restaurada a principios del siglo XVIII mientras que la fachada actual, de estética neogótica, data de la primera década del siglo XX, rematada por una espadaña con la campana.

Interior de la Ermita de la Virgen de la Fuensanta / L.O.

El edificio consta de un atrio construido sobre tres arcos de ladrillos con bóveda de cañón, encontrándose, junto al tercer arco, la hornacina donde según la tradición apareció la imagen.

Según cuenta la leyenda al hundirse un tabique de adobe en 1566, se halló una hornacina perforada en piedra que escondía la talla de una Inmaculada Concepción. La imagen fue llevada ante el obispo de Málaga Francisco Blanco Salcedo e, inmediatamente después, volvió a Pizarra, pues los lugareños querían conservarla, ordenando la construcción de una ermita para venerarla. Al construirla brotó un manantial de aguas y, por ello, se le denominó bajo la advocación de la Fuensanta.