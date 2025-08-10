Un grupo antequerano dedica una sevillana a las tradiciones de su feria

Antequera ya tiene este año canción del verano. Después del éxito de ‘Somos Antequera’, un auténtico himno que Mael Flamenco dedicó el año pasado a su ciudad, la dupla antequerana estrena este verano una sevillana «llena de ritmo y alegría» con la que rinden homenaje a las tradiciones y costumbres de sus dos ferias, la de mayo y la de agosto. Desde los concursos de traje de flamenca y caballo, hasta los productos de su tierra y el ambiente del Paseo Real.

Estos son solo algunos de los temas sobre los que versa la letra de la canción que comenzaron a componer tras las vacaciones de Navidad. «Hemos hecho esta sevillana por y para los antequeranos. Nuestro objetivo es contagiar su alegría y que sea el tema principal de baile de estas fiestas», explica el guitarrista, Elías Rivera.

Al igual que en la grabación de la rumba, para el videoclip de esta sevillana han colaborado vecinos y artistas locales con el fin de «apoyar lo nuestro». Entre los escenarios principales que se podrán ver en la producción audiovisual se encuentran la Plaza de Toros, el Recinto Ferial, la Caseta de Los Estudiantes, el mirador del Carmen o el centro ecuestre Equialia.

El debut oficial tendrá lugar el próximo miércoles 20 de agosto. Será en el templete del Paseo Real, a las doce y media de la mañana. Para la actuación contarán con la participación de las alumnas de la escuela flamenca de Ana Pastrana. «Evidentemente, superar ‘Somos Antequera’ es muy difícil ya que fue la primera canción y tuvo mucha repercusión. Pero sí es verdad que creemos que este nuevo tema puede calar en la gente, ya que al ser una sevillana implica que la pueden bailar en la feria, las casetas etc.», valora Rivera.

El grupo no descarta seguir cantándole a su tierra. Lo próximo que tienen en mente es su respectivo villancico, de cara a Navidad. «Antequera es una ciudad a la que no le falta de nada, tiene un patrimonio espectacular, gastronomía, cultura y buena gente. Profesionalmente, podemos decir que nuestra ciudad siempre nos ha tratado muy bien y nos ha acogido con mucho cariño», ha detallado.

Trayectoria

El grupo nació en la Escuela Municipal de Música de Antequera (EMMA), cuando Elías, profesor de guitarra, y Marina, alumna y cantante desde niña, comenzaron a trabajar juntos, descubriendo una conexión artística única que dio lugar a Mael Flamenco. Oficialmente iniciaron su trayectoria en 2019, ofreciendo sus primeras actuaciones dentro del circuito cultural de barrios de Antequera, promovido por el Ayuntamiento.

Poco a poco, fueron habituales en terrazas, eventos, bodas y ferias, hasta llegar a ser hoy día referentes en el panorama musical y artístico local. ‘Somos Antequera’ fue su primer tema original que vio la luz en la Real Feria de Agosto del año pasado. Además, la canción fue la banda sonora de un vídeo promocional de la ciudad en Fitur. «Antequera y sus habitantes merecían tener un himno a la altura de su categoría y decidimos trabajar mucho en ello, hasta que salió», recuerda Rivera.

