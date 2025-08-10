Turismo
‘Mollina a Tu Ritmo’ el nuevo portal web de turismo para el pueblo
Permite explorar los principales recursos mediante una guía digital autogestionada
El Ayuntamiento de Mollina ha lanzado una nueva plataforma digital de promoción turística: ‘Mollina a Tu Ritmo’, un recurso accesible y autoguiado que permitirá a turistas y visitantes conocer el patrimonio, la cultura y los espacios naturales de la localidad sin necesidad de horarios fijos ni reservas previas. ‘ Mollina a Tu Ritmo’ responde a las nuevas demandas del turismo actual, más enfocado en experiencias personalizadas y flexibles. Desarrollada por la agencia 82consejos.es, permite explorar los principales recursos turísticos del municipio mediante una guía digital autogestionada, accesible desde cualquier dispositivo sin necesidad de descarga ni registro. El sistema funciona desde la página web o mediante códigos QR instalados en placas identificativas situadas en cada punto de interés, en español e inglés.
