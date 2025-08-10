‘El Rey León’ vuelve a Benadalid por el 15 aniversario del musical

Un verano más vecinos y vecinas de Benadalid volverán a interpretar un tributo musical, en este caso ‘El Rey León’, una obra que será representada el próximo sábado 16 de agosto en la plaza Beni al Jali del municipio. El proyecto cumple su 15 aniversario, motivo por el que se organizó una votación en la que se decidió qué obra volvería a representarse, resultando elegida ‘El Rey León’, un musical interpretado hace 7 años que gustó mucho y quedó en el recuerdo de las centenares de personas que cada año acuden como público.

Además, desde los inicios de esta propuesta cultural el colectivo ha representado muchos de los musicales más conocidos como ‘Grease’, ‘Mamma Mia’, ‘Sister Act, ‘Aladdin’ o ‘La Bella y la Bestia’, entre otros. Cada año, alrededor de medio centenar de ciudadanos de todas las edades se implica de una u otra forma en el proyecto, como actores, coreógrafos, encargados de vestuario, escenografía o en el apartado técnico. Esta propuesta, ya consolidada, goza de una estupenda aceptación y es habitual que numeroso público, tanto del pueblo como de municipios vecinos, abarrote la plaza durante la representación. Por ello se ha convertido en uno de los días grandes para el pueblo de Benadalid.

