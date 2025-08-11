Alhaurín el Grande contrata las obras de la nueva piscina municipal

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha formalizado el contrato para construir una nueva piscina en el polideportivo municipal, situado en la carretera de Cártama, 26.

La nueva piscina se va a construir en una parcela de 27.000 m2 situada en la zona norte del complejo deportivo, que se encuentra al nordeste del municipio, y que alberga actualmente varias pistas de petanca.

La empresa Sardalla Española S.A. ha firmado el contrato para acometer la obra por un importe de 526.517,76 euros con un plazo de ejecución de cinco meses.

Según figura en el pliego de condiciones de la convocatoria del concurso público, las obras comenzarán en un plazo de 15 días a partir de la formalización del contrato, al tratarse de una obra tramitada por la vía de urgencia.

La piscina tendrá una lámina de agua de 281 m2, con un perímetro de 82,70 m2 y una profundidad de 0 a 1,60 metros, con un volumen de agua de 356,90 m3, según el plano diseñado por el arquitecto Justo Ruiz García.

La piscina, cuya estructura será de forma irregular, contará con dos escaleras de obra, situadas ambas enfrentadas a la mitad del vaso, dos escaleras metálicas y un acceso modo de playa. El revestimiento del vaso de la piscina será de gresite, antideslizante, con una encimera perimetral de piedra artificial blanca fraguada in situ.

Infografía del proyecto. / ayuntamiento alhaurín el grande

Depuración

El sistema de depuración se realiza mediante boquillas de impulsión y la aspiración a través de una rejilla perimetral para facilitar la renovación y depuración del agua mediante filtro de arena.

La piscina contará con un sistema de depuración en cuatro horas, con una velocidad de filtración de 28,80 m3/h/m2, cuya maquinaria se instalará en un cuarto de depuradora de 111m2 bajo la rasante de la piscina. La instalación contará también con un sistema que permitirá la renovación del 10% del agua del vaso de la piscina en un día, si fuera necesario.

Servicios

El complejo ya cuenta con vestuarios propios en la entrada del emplazamiento de las piscinas por lo que no se prevé la construcción de otros nuevos, pero sí la ampliación de los aseos ya existentes, que pasarán de tener 9,80 m2 a 15,60m2.

Los aseos serán completamente accesibles, libres de barreras arquitectónicas, y en ellos se instalará el botiquín obligatorio para este tipo de instalaciones. La piscina tendrá un sistema de cloración salina y contará con un socorrista, según la normativa, dadas las dimensiones de la lámina de agua.

El polideportivo cuenta actualmente con una piscina cubierta, un parque infantil de agua, un polideportivo cubierto así como varias pistas exteriores para practicar deportes como el tenis o fútbol sala a los que ahora se unirá una piscina exterior de grandes dimensiones.

