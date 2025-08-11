Detenido en Ronda un transportista por sustraer más de 500 prendas de Mango que otras dos personas vendían online

Un transportista ha sido detenido en el municipio malagueño de Ronda por presuntamente hurtar 525 prendas de la marca Mango valoradas en 17.000 euros. La Policía Nacional ha informado este lunes de que el arrestado habría sustraído durante meses parte de la mercancía que debía entregar en una tienda de la localidad para entregárselos a una mujer y al hijo de esta, ambos arrestados por receptación, para que los vendieran a través de una aplicación de compraventa de productos de segunda mano. En una imagen facilitada por la Policía Nacional, se aprecia el anuncio de unos pantalones disponibles hasta en cuatro tallas diferentes a 20 euros la unidad.

La denuncia de los responsables de un establecimiento textil en la Comisaria de Ronda puso en marcha la investigación del Grupo Operativo Local iniciaron una investigación a fin de esclarecer la sustracción de más de medio millar de prendas. Estas personas trasladaron a los agentes que habían conocido que parte de su mercancía se vendía a través de una aplicación dedicada a la compra venta de artículos de segunda mano. Los denunciantes sospechaban que los hurtos de los artículos los estaría llevando a cabo su transportista habitual, que alegaba problemas con los envíos y se comprometía a subsanarlo en el siguiente porte. "Como los hechos se repetían de manera continuada, a los declarantes les resultaba muy difícil llevar un seguimiento exacto de todos los bultos que entregaba esta persona", ha explicado la Comisaría Provincial en un comunicado.

Los agentes comprobaron que en un perfil de la aplicación se vendían prendas de mujer de la misma marca denunciada. El usuario era de un varón afincado en otra localidad malagueña que tenía puesta a la venta artículos que coincidían con la ropa sustraída en el establecimiento de Ronda. "En dicho perfil aparecía siempre una mujer que se encargaba de probarse las prendas que tenían a la venta y a la que nunca se veía el rostro", han añadido. Los investigadores identificaron al repartidor de la mercancía, quien presuntamente habría hurtado cajas sueltas de sus entregas para dárselos a las personas que estarían detrás de este perfil para su venta. Finalmente, los agentes detuvieron al transportista por un delito de hurto continuado y al usuario de la aplicación y a la mujer que mostraba los artículos, un varón de 25 años y su madre de 45 por receptación.