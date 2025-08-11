Detienen a una pareja en Mollina por vender drogas a consumidores de varios pueblos

La Guardia Civil ha detenido a una pareja en una operación que ha permitido desmantelar un punto de venta de drogas "muy activo en la localidad malagueña de Mollina. Según ha informado la Comandancia de Málaga, la investigación se puso en marcha tras conocer los agentes de la posible existencia de un punto de venta en una vivienda en la que se estaba produciendo un constante trasiego de vehículos y personas que accedían y salían del inmueble en muy pocos minutos.

Los agentes no tardaron en comprobar que muchas de esas personas eran consumidores habituales de distintos municipios de la comarca, como la propia Antequera, Humilladero, Cuevas Bajas e incluso de la localidad cordobesa de Rute. En algunas ocasiones, la mercancía era encargada y pagada a través de aplicaciones de pagos instantáneos y los vendedores la dejaban en un agujero que existía en el muro perimetral de la vivienda, evitando así el contacto directo con los compradores.

Sustancias intervenidas por la Guardia Civil en el registro de la vivienda. / v

Además, durante la investigación se pudo comprobar que los investigados utilizaban casas de apuestas y juegos online para dar apariencia legal al dinero obtenido de la venta de drogas. "Realizaban numerosos ingresos en estas casas de apuestas con aplicaciones de pago instantáneas, para posteriormente retirarlo como si fueran beneficios obtenidos de las mismas, han explicado.

Registro

El pasado día 14 de junio, previa autorización de la autoridad judicial, se procedió a la entrada y registro en la vivienda coincidiendo con una fiesta que tenía previsto organizar uno de los detenidos. En el registro de la misma fueron intervenidas numerosas dosis dispuestas para su venta de cocaína, marihuana, hachís, speed, éxtasis y hogos alucinógenos, además de dinero en efectivo y utensilios para la distribución de drogas. También fueron bloqueadas cautelarmente las cuentas bancarias de los detenidos y un total de 37 cuentas de juego y apuestas online. Se procedió a la detención de la pareja, un hombre y una mujer, por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Ambos han ingresado en prisión.