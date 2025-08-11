Incendio
Declarado un incendio forestal en Ronda
Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero semipesado, una autobomba y tres grupos de bomberos forestales
EP
Málaga
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este lunes en un paraje del municipio de Ronda.
Así, el fuego, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, se ha declarado sobre las 15.25 horas.
Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero semipesado, una autobomba, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.
