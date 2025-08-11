Sucesos
Muere un ciclista de 67 años en Alhaurín de la Torre
Todo apunta a que la causa de la muerte fue natural y que cayó a la carretera MA-3300, donde fue asistido sin éxito
EP
Málaga
Un ciclista de 67 años ha fallecido este lunes en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, según han confirmado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía.
El 112 recibió minutos antes de las 08.30 horas un aviso alertando de un ciclista caído en la carretera MA-3300 en el kilómetro 1, en el citado municipio malagueño.
De inmediato, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, que han confirmado que ha sido muerte natural. El hombre falleció tras recibir asistencia sanitaria.
