Antequera recibe un 26% más de visitantes el primer semestre

Antequera continúa afianzando su posición como uno de los destinos turísticos de referencia en Andalucía. Así lo ha destacado la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial, Ana Cebrián, durante la presentación de las estadísticas del primer semestre de 2025. Entre enero y junio, la ciudad ha recibido 395.290 visitantes, un 26,42 % más respecto al mismo periodo del año pasado.

El perfil mayoritario de los turistas que llegan a Antequera se sitúa entre los 30 y 55 años, reforzando el carácter familiar del destino. Más de 123.000 visitantes han sido extranjeros, confirmando la tendencia al alza del turismo internacional tras la pandemia. Reino Unido se ha situado como principal mercado emisor con 8.181 visitantes, por delante de Francia (7.506) y otros países como Países Bajos o Noruega. En el ámbito nacional, la provincia de Málaga lidera las visitas dentro de Andalucía, mientras que a nivel estatal destacan Madrid y Cataluña.

Dólmenes de Antequera. / l.o.

En cuanto a recursos turísticos, El Torcal encabeza la lista con cerca de 112.000 visitas, seguido por el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (93.000) y la Alcazaba-Colegiata de Santa María (34.830). Otros espacios como San Juan de Dios o la Oficina Municipal de Turismo también han registrado incrementos notables en el número de visitantes.

La ocupación hotelera media en este primer semestre ha sido del 50,88 %, superando ligeramente la del año anterior (50,31 %) pese al cierre del Hotel La Magdalena. En cifras absolutas, 133.668 personas han pernoctado en hoteles, alojamientos rurales y viviendas turísticas de la ciudad, con picos de ocupación superiores al 75 % en fechas como la Feria de Primavera o el 1 de mayo. Más de la mitad de los turistas que pernoctan en Antequera lo hace en hoteles de cuatro estrellas, lo que refleja un perfil de visitante de poder adquisitivo medio-alto.

