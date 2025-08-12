Feria
Romería nocturna en Archidona al Santuario de la Virgen de Gracia
La peregrinación comienza al atardecer del 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas se iluminan y vecinos y visitantes parten hacia la ermita desde el paseo de la Victoria
Archidona acogerá un año más su romería nocturna en honor a la Virgen de Gracia la madrugada del 14 al 15 de agosto, un evento que llega a congregar a miles de fieles procedentes de distintos puntos de Andalucía y que marca el inicio de la feria del municipio.
La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, recordó que es la única peregrinación nocturna de la provincia y una de las dos de toda Andalucía junto a la del municipio granadino de Monachil. Además, no se procesiona ninguna imagen, sino que son los vecinos los que acuden al santuario a visitar a la Virgen de Gracia.
La peregrinación comienza al atardecer del 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas se iluminan y vecinos y visitantes parten desde el paseo de la Victoria para recorrer dos kilómetros hasta la ermita a la luz de velas y linternas. Otras de las tradiciones de esta romería son los ‘repiques’ de los campanarios, que tocan a gloria tres veces al día. La fotografía que ilustra el cartel de este año es obra de Francisco Rodríguez Conejo, y el Ayuntamiento de Archidona ya ha publicado las bases para el cartel de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- El alcalde se llevó la bronca de la noche en La Rosaleda
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- Así es el plan veraniego que ha enamorado a Los Morancos y que se puede disfrutar en una de las ciudades andaluzas más visitadas: 'Es maravilloso
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- El Málaga CF ilusiona y se lleva el Costa del Sol ante el Betis (3-1)
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid