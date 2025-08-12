Feria

Romería nocturna en Archidona al Santuario de la Virgen de Gracia

La peregrinación comienza al atardecer del 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas se iluminan y vecinos y visitantes parten hacia la ermita desde el paseo de la Victoria

La vicepesidenta de Ciudadanía y Equilibrio de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, junto al alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, y el hermano mayor de la Cofradía Virgen de Gracia, Fernando Morales, entre otros, en la presentación del cartel de la romería de 2025.

Archidona acogerá un año más su romería nocturna en honor a la Virgen de Gracia la madrugada del 14 al 15 de agosto, un evento que llega a congregar a miles de fieles procedentes de distintos puntos de Andalucía y que marca el inicio de la feria del municipio.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, recordó que es la única peregrinación nocturna de la provincia y una de las dos de toda Andalucía junto a la del municipio granadino de Monachil. Además, no se procesiona ninguna imagen, sino que son los vecinos los que acuden al santuario a visitar a la Virgen de Gracia.

La peregrinación comienza al atardecer del 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas se iluminan y vecinos y visitantes parten desde el paseo de la Victoria para recorrer dos kilómetros hasta la ermita a la luz de velas y linternas. Otras de las tradiciones de esta romería son los ‘repiques’ de los campanarios, que tocan a gloria tres veces al día. La fotografía que ilustra el cartel de este año es obra de Francisco Rodríguez Conejo, y el Ayuntamiento de Archidona ya ha publicado las bases para el cartel de 2026.

TEMAS

