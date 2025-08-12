Romería nocturna en Archidona al Santuario de la Virgen de Gracia

Archidona acogerá un año más su romería nocturna en honor a la Virgen de Gracia la madrugada del 14 al 15 de agosto, un evento que llega a congregar a miles de fieles procedentes de distintos puntos de Andalucía y que marca el inicio de la feria del municipio.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, recordó que es la única peregrinación nocturna de la provincia y una de las dos de toda Andalucía junto a la del municipio granadino de Monachil. Además, no se procesiona ninguna imagen, sino que son los vecinos los que acuden al santuario a visitar a la Virgen de Gracia.

La peregrinación comienza al atardecer del 14 de agosto, cuando las fachadas de las casas se iluminan y vecinos y visitantes parten desde el paseo de la Victoria para recorrer dos kilómetros hasta la ermita a la luz de velas y linternas. Otras de las tradiciones de esta romería son los ‘repiques’ de los campanarios, que tocan a gloria tres veces al día. La fotografía que ilustra el cartel de este año es obra de Francisco Rodríguez Conejo, y el Ayuntamiento de Archidona ya ha publicado las bases para el cartel de 2026.

