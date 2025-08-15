La investigación por los incendios de Teba apuntan a una motivación política del detenido

El hombre detenido como presunto autor de los seis incendios forestales declarados en el municipio malagueño de Teba desde finales de julio a principios de agosto ha ingresado en prisión provisional investigado por un delito de incendio continuado. Según han confirmado a La Opinión por distintas fuentes, un juzgado de Antequera ordenó esta medida el domingo, un día después de que el vecino confesara en dependencias de la Policía Local lo que prácticamente sabía todo el pueblo desde hacía días gracias a unos vídeos que al parecer incriminan claramente al sospechoso y a los testimonios de numerosos testigos. Esa confesión provocó que los agentes municipales lo arrestaran en primera instancia y al día siguiente lo entregaran a la Guardia Civil, que finalmente lo pusieron a disposición judicial.

Las fuentes han precisado que sólo confesó los incendios de los que hay claras evidencias. Y que lo habría hecho por motivos políticos. Enfrentado al equipo de gobierno (Izquierda Unida de Teba) por razones de sigla, sus críticas se hicieron más intensas precisamente durante un debate relacionado con las políticas antiincendios. Según esta versión, el investigado formaba parte de una pequeña corriente de vecinos muy crítica con la gestión del equipo de gobierno en materia de desbroce en terrenos rústicos, sobre todo en el extenso suelo rocoso con el que cuenta este término municipal que hace prácticamente imposible esta tarea. Ese debate se trasladó a las redes sociales, donde según las fuentes el investigado llegó a crear perfiles anónimos muy activos para extender las críticas e incluso decir varias ocasiones que algún día el pueblo iba a arder. Desde que fue detenido no ha habido más incendios y esos perfiles de las redes sociales han dejado de tener actividad.

Trabajó como fontanero municipal

Personas que conocen al investigado, de unos 40 años, lo definen como una persona normal que nunca ha sido problemática. Durante casi dos años, llegó a trabajar para el Ayuntamiento de Teba como fontanero, oficio que al que accedió gracias a unos cursos promovidos por el propio Consistorio. Sin embargo, poco a poco se fue alejando de ese trabajo y llegó a pedir que no lo llamaran más. La pasada primavera ni siquiera se presentó a la bolsa de trabajo municipal que terminó dando empleo a todo el que lo demandó.

Los incendios, que llegaron a crear cierta psicosis entre los vecinos, se produjeron en apenas catorce días, entre el 19 de julio y el domingo 3 de agosto, siendo este el más destructivo con 3,15 hectáreas de alto valor medioambiental calcinadas en el Cerro San Cristóbal. Los primeros se produjeron en la salida del municipio por la calle Santiago y la rápida intervención vecinal evitó daños mayores, mientras que otros ocurrieron en caminos rurales y carreteras más alejadas del núcleo urbano. La última, a plena luz del día y en la franja horaria de más calor, marcó un punto de inflexión.