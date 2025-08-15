Un lote de tomate Huevo de Toro se vende en Coín por 18.000 euros

El lote del mejor tomate de la variedad huevo de toro ha alcanzado el precio récord de 18.000 euros en la decimotercera edición de la subasta celebrada este viernes en la localidad de Coín, donde cada año se eligen los mejores ejemplares de este producto de la comarca del Guadalhorce.

En esta ocasión, la puja ganadora ha sido la de un vecino local, Francisco José Jiménez, por un lote de tomates de Daniel García Plaza y, como es habitual, lo recaudado se destinará a fines benéficos, ha señalado el Ayuntamiento de Coín en un comunicado.

Padrino

El cantaor Kiki Morente ha sido el padrino de esta edición, en la que han quedado en segundo puesto los tomates de Antonio Gámez y en tercer lugar el lote de Isabel Cortés.

"Hemos superado todos los récords desde que iniciamos hace casi 15 años esta promoción del tomate", ha afirmado el alcalde de Coín, Francisco Santos, quien ha expresado su "gran alegría porque este dinero irá destinado íntegramente a asociaciones y colectivos" del municipio.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado la apuesta de la institución por este producto: "gracias al trabajo de los productores y todas las instituciones implicadas hemos conseguido relanzarlo y ponerlo en la primera línea".

El presidente de la asociación Tomate Huevo de Toro, José Carlos García, ha subrayado el "sacrificio de todos los agricultores que se han dejado la piel en este año tan especial para que la producción haya salido adelante".

El tomate huevo de toro es característico por el color rojizo, el olor, la morfología y textura carnosa y su sabor; puede alcanzar unos 600 gramos, y a menudo superar incluso el kilo.

Con esta jornada se pone fin a la temporada de promoción de este producto tan característico del Valle del Guadalhorce, donde se han desarrollado diversas actividades como una ruta gastronómica donde cerca de cincuenta restaurantes han incluido en su carta este tomate, tertulias gastronómicas y torneos de golf, todo ello para impulsar el reconocimiento de esta variedad.