La Diputación de Málaga mejorará el drenaje de la travesía de Bobadilla Estación

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 269.999,88 euros las obras de mejora del drenaje de la carretera MA-4403, en la travesía de Bobadilla Estación, que incluirán también el acondicionamiento de un paso peatonal para los vecinos. El plazo de presentación de ofertas concluirá el 20 de agosto.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha indicado que este proyecto forma parte del conjunto de obras que la Diputación de Málaga lleva a cabo para realizar mejoras estructurales en carreteras de la red que gestiona la institución provincial. Y, además, en este caso se atiende una demanda vecinal de años.

Atencia ha explicado que los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses y que las actuaciones se realizarán en torno al punto kilométrico 15+000, que sirve de unión entre el núcleo de Bobadilla Estación y una zona residencial aledaña que se encuentra al lado opuesto de las vías del ferrocarril, y en el que cada vez que llueve con cierta intensidad se producen encharcamientos e inundaciones.

Por un lado, se ejecutará una cuneta de recogida de aguas pluviales por la margen izquierda de la vía para conectar las obras de drenaje existentes.

Así, bajo esta cuneta se hará un colector de 31,5 centímetros de diámetro para recoger las aguas superficiales que puedan quedar estancadas en la plataforma de la carretera y conducirlas hasta el actual canal de aguas pluviales paralelo a las vías de ferrocarril.

A su vez, por la margen derecha se realizarán sumideros que permitan la evacuación directa de las aguas hasta el canal existente, según ha señalado la Diputación en un comunicado.

De igual modo, para evitar posibles desbordamientos de la cuneta, se ampliará la sección de paso de aguas bajo varios pasos de fincas que actualmente es insuficiente y provoca que el agua, al desbordarse la cuneta, circule en superficie por la plataforma de la carretera.

Paralelamente, para mejorar y garantizar el paso de peatonal de los vecinos desde la zona residencial hasta el núcleo de Bobadilla, se ha proyectado una acera sobreelevada apoyada en los malecones actuales que permita la circulación de agua bajo la misma y su conexión directa con el canal de aguas existente.