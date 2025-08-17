Antequera acercará su Feria de Agosto a las personas mayores

La Real Feria de Agosto de Antequera 2025 contará con actividades específicas dirigidas a las personas mayores, impulsadas por el Área de Infancia, Familia, Mayores y Equidad. La concejal responsable, María Sierras, ha explicado que estas propuestas buscan «acercar la feria a quienes, por distintas circunstancias, no siempre pueden vivirla de cerca, fomentando la convivencia y la alegría propias de estas fiestas».

Entre las iniciativas previstas destaca la actividad que permitirá a alrededor de 50 internos de residencias de ancianos de la ciudad recorrer y disfrutar del ambiente de la jornada inaugural de la feria, con salida a las 11.00 horas y regreso en taxis facilitados por el Ayuntamiento para garantizar su comodidad y seguridad.

Además, el tradicional taller de Sevillanas que se desarrolla durante todo el año en la Escuela Municipal de Música de Antequera (EMMA) tendrá su espacio en la programación oficial con una actuación especial que se celebrará el jueves 21 de agosto a las 12.30 horas en el templete del Paseo Real, invitando a compartir una de las manifestaciones culturales más arraigadas de Andalucía.

