Antequera solicita tres subvenciones para su patrimonio

El Ayuntamiento de Antequera presentó el 5 de agosto ante la Junta de Andalucía tres solicitudes de subvención dentro de la convocatoria de 2025 para promover la sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico y cultural de Andalucía (PATCUL).

En este caso, se trata de proyectos incluidos en la Línea 1, destinada a municipios de interior, y que persiguen reforzar la conservación, la accesibilidad y la difusión de bienes de especial relevancia para la ciudad.

La primera de las actuaciones planteadas es el Proyecto de Ejecución de Mejora de Accesibilidad del Yacimiento Arqueológico Termas Romanas de Santa María, que contempla la mejora de los recorridos visitables, la instalación de una plataforma expositiva y el acondicionamiento de los viales peatonales que discurren por este enclave declarado Bien de Interés Cultural y situado en pleno centro histórico. El presupuesto de esta intervención asciende a 18.150 euros, y su ejecución estaría prevista entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

En segundo lugar, se ha solicitado financiación para la creación de una guía, catálogo y audiovisual de la Villa Romana de la Estación, yacimiento también declarado BIC y recientemente inaugurado.

Por último, se ha incluido la restauración del carruaje histórico ‘Coche de las Presidentas’, un ‘Grand Break’ del siglo XIX fabricado por Tomás Lamarca -proveedor de la Casa Real en tiempos de Alfonso XII y XIII.

