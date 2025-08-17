Arranca la obra del nuevo acceso para la Ciudad Deportiva de El Maulí en Antequera

La futura ‘Ciudad Deportiva de ‘El Maulí’ está cada vez más cerca de ser una realidad. Hace tan solo unos días que arrancaron los trabajos de la nueva fase de obras, que proyecta varias actuaciones que van desde la construcción de un nuevo acceso al complejo hasta la cubrición de una de las pistas de tenis existentes.

La actuación, que será llevada a cabo por la empresa Sardalla Española S.A, supondrá finalmente una inversión de 725.000 euros.

Se trata de un nuevo paso en el desarrollo de la futura ciudad deportiva en la que se está trabajando desde hace años a través del denominado ‘Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Antequera 2022-2026’.

En concreto, estas obras pretenden mejorar la sostenibilidad, digitalización y accesibilidad de las instalaciones deportivas de ‘El Maulí’, un ambicioso proyecto que cuenta con financiación del Consejo Superior de Deportes.

Nueva entrada en la fachada Norte

A través de esta intervención se contempla la construcción de una nueva entrada en la fachada Norte que requerirá de muros de contención y movimiento de tierras, urbanizando todo el entorno y creando una nueva portada de acceso en la calle Juan Pablo II, justo entre las pistas de petanca y las de tierra.

También se realizarán trabajos de digitalización de las instalaciones creando un nuevo punto de recarga de móviles y estableciendo una red exterior de WIFI 7 de largo alcance. Por otro lado se procederá a la sustitución de las luminarias de las pistas y, finalmente, se contempla la cubrición de la Pista 2 de tenis y la implantación en su cubierta de una instalación fotovoltaica para la generación de energía eléctrica.

En total, el presupuesto de licitación ha ascendido a 785.000 euros.

Detalles de la adjudicataria

Sólo se ha recibido una única oferta, la de la malagueña Sardalla Española S.A. que ha sido la adjudicataria con una rebaja de 50.000 euros y un plazo de ejecución de la obra de cuatro meses.

El proyecto, que fue sacado a licitación el pasado mes de abril, tiene como objetivo dotar de mayor accesibilidad a las instalaciones así como seguir trabajando en la futura Ciudad Deportiva ‘El Maulí’, un ambicioso proyecto que cuenta con financiación europea.

De esta forma, el complejo deportivo avanza hacia la modernización de sus instalaciones para dotar al espacio de mayor sostenibilidad, digitalización y accesibilidad.

