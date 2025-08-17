El precio de la vivienda en el interior de Málaga se dispara: máximos históricos y demanda creciente

Acceder a una vivienda en Málaga capital es, a día de hoy, un privilegio al alcance de pocos. Con un precio medio de 3.794 €/m² en julio de 2025, según Idealista, muchos malagueños se ven forzados a buscar alternativas fuera de la ciudad. Pero esa "solución periférica" empieza a desvanecerse, lo que hasta hace poco era una alternativa asequible, hoy se ha convertido también en un mercado altamente tensionado. Los precios en los municipios del interior también se han disparado, y en muchos casos han alcanzado máximos históricos, tanto en alquiler como en venta.

Según los últimos datos de Idealista, municipios como Casares, Cártama, Coín o Álora han experimentado subidas anuales, llegando en algunos municipios hasta un 38%. Un fenómeno que no solo afecta a la venta, sino también al alquiler, donde las subidas superan en muchos casos el 20% interanual.

Subida de precios

"Casas que antes se vendían por 180.000 euros ya se están ofertando a 250.000", asegura Beatriz Checa, responsable en la inmobiliaria Planetacasa. Esta escalada se ha acelerado especialmente desde mediados de 2022, aunque se ha intensificado entre 2023 y 2025. impulsada por el auge del teletrabajo, el turismo interior y la falta de oferta disponible. Así lo confirma también Maribel Moya, coordinadora de dirección en Inmobiliaria Toré: "El mercado inmobiliario en el interior de Málaga se caracteriza por un crecimiento sostenido, con una demanda creciente, sobre todo en zonas con buena calidad de vida y buenas conexiones".

Según los últimos datos de Idealista (junio-julio 2025), el incremento anual promedio en las zonas más demandadas del interior es, respecto a la venta, el promedio estimado en las zonas más demandadas del interior: entre 15 % y 20 % anual y en cuanto al alquiler, el promedio estimado en las zonas más tensionadas del interior está entre 20 % y 25 % anual. En paralelo, la provincia en su conjunto ha experimentado una subida interanual del 10,2 % en alquiler, alcanzando un promedio de 16,6 €/m².

Municipios con subidas récord

Entre los municipios del interior que más se han revalorizado destacan:

Alquiler (interanual): Casares: +22,4 % (13,2 €/m²), Cártama: +22,5 %, Ronda: +19,4 %, Alhaurín el Grande: +23,6 % (10,4 €/m²), Coín: +20,4 % (10,1 €/m²), Manilva: +18,0 % (12,5 €/m²). Venta (interanual): Algarrobo: +25,9 % (1.653 €/m²), Vélez-Málaga: +22,1 % (1.679 €/m²), Casares: +21,3 % (2.845 €/m²), Álora: +20,8 % (1.338 €/m²), Cártama: +16,3 % (2.166 €/m²), Coín: +13,4 % (1.919 €/m²), Benahavís: +13,8 % (5.129 €/m²)

En localidades como Casares, la subida acumulada en cinco años ronda el 38 %, alcanzando los 3.575 €/m² en julio de 2025, uno de los máximos históricos de la provincia.

Datos sociodemográficos

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Alhaurín de la Torre ha aumentado su población, ya que ha pasado de 40.335 habitantes en 2019 a 44.057 en 2024, lo que supone un incremento absoluto de 3.722 personas (9.23%). Alhaurín el Grande también ha tenido un crecimiento en cuanto a población del 11.89%, su población ha aumentado de 24.705 habitantes en 2019 a 27.647 en 2024. Cártama ha registrado un crecimiento del 10.20%, pasando de 26.259 habitantes en 2019 a 28.934 en 2024. Coín ha aumentado su población de 22.147 en 2019 a 25.809 en 2024, con un incremento del 16.50%. El crecimiento de Álora ha sido más moderado, (4.50%), este municipio ha pasado de 12.985 habitantes en 2019 a 13.570 en 2024. Pizarra ha tenido un incremento del 10.32%, su población ha crecido de 9.226 en 2019 a 10.177 en 2024.

Esto no solo eleva la demanda de vivienda, sino también la necesidad de servicios, infraestructuras y transporte público. Además, el atractivo de estas localidades ha traspasado las fronteras nacionales. Según datos del Ministerio de Vivienda, los compradores extranjeros representan hasta el 30 % de las transacciones en municipios como Casares, Manilva o Mijas.

El Cercanías como motor inmobiliario

La cercanía a estaciones de tren es ya un factor clave en la revalorización del mercado. Municipios bien conectados como Cártama, Álora o Alhaurín de la Torre están viendo aumentar su demanda, tanto en compraventa como en alquiler. "Vivir a 30 minutos de Málaga es el requisito más repetido entre los clientes", apunta Beatriz Checa. "La conexión ferroviaria aumenta la accesibilidad al empleo y servicios urbanos, lo que incrementa el valor de las propiedades en esas zonas", añade Moya.

¿Quién compra en el interior?

El perfil de comprador ha evolucionado: jóvenes que no pueden permitirse Málaga, familias que buscan más espacio y tranquilidad, teletrabajadores que priorizan calidad de vida, y pequeños inversores que detectan zonas con rentabilidad creciente. "Mucha gente empieza mirando en Málaga, pero acaban en la periferia porque no pueden asumir los precios", puntualiza Beatriz Checa.

El futuro de la vivienda en el interior

Tanto Moya como Checa coinciden en que, aunque el ritmo se modere, los precios seguirán subiendo. "Tras la pandemia se esperaba una bajada, pero ocurrió lo contrario. ¿Cuánto más subirán? Es incierto, porque la economía son picos. Todo depende de la demanda", reflexiona Checa.

Idealista lo confirma: en Málaga capital, el precio medio subió un 14,7 % en solo un año (junio 2024 a junio 2025), hasta los 3.459 €/m². Y las previsiones no apuntan a una corrección inmediata.

Lo que comenzó como una huida lógica de los altos precios de Málaga capital se ha convertido en un fenómeno provincial. El interior, antaño refugio para compradores con menos recursos, hoy es también un mercado a la alza. La vivienda asequible se aleja, y el futuro apunta a un territorio cada vez más difícil de habitar… incluso fuera de la ciudad.

