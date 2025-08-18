Los amantes del coleccionismo tienen una cita en Villanueva del Trabuco el 30 y 31 de agosto

Amantes de lo retro y lo vintage volverán a reunirse en Villanueva del Trabuco los días 30 y 31 de agosto en la 17ª edición de su tradicional Encuentro de Coleccionismo. Una cita imprescindible para los más nostálgicos que reunirá durante el último fin de semana de agosto un total de 60 expositores comerciales de toda índole en la plaza del Prado en horario de mañana y tarde. De esta forma, se podrán adquirir sellos, monedas, billetes, pines, cómics antiguos, álbumes de cromos, Playmobil, complementos, sobres de azúcar, cactus, fósiles, minerales, antigüedades, objetos curiosos, juguetes antiguos, baratijas de quiosco, cromos, figuras de acción, calendarios de bolsillo, postales, discos y cedés de música y artesanía.

Asimismo, jóvenes y amantes de la cultura japonesa podrán encontrar stands que llevarán todo tipo de merchandising de los animes clásicos y mangas del momento, incluyendo camisetas y artesanía 3D.

Actividades paralelas

Un año más, se contará con la presencia de Miguel Ángel Gómez de Juan, autor del libro ‘Big Jim: ¡Qué grande eres!’ y con Ángel Álvarez, Récord Guinness de llaveros. Por otro lado, habrá zona de animación y desfile de personajes nostálgicos. Se dispondrá del sillón de Juego de Tronos para que todos los asistentes puedan fotografiarse e inmortalizar su presencia en el evento. En el recinto también estará el increíble Hulk, de 3 metros de altura; acompañado de Batman, Superman, Super Mario y Luigi, entre otros personajes pensados para el disfrute de pequeños y coleccionistas.

Muñeca Nancy

Paralelamente, volverá a celebrarse la convención de coleccionistas de muñecas Nancy, este año enfocada en la noche de los Óscar cuya protagonismo se lo lleva un lujoso vestido realizado por el diseñador Manuel Jiménez que se exhibirá como cada año en la sala de plenos del Ayuntamiento junto con otros juguetes y muñecas Nancy. Asimismo, las fanáticas de la histórica muñeca de Famosa tendrán a su disposición un mercadillo en el que los mejores vendedores a nivel nacional ofrecerán auténticas maravillas de todas las épocas, desde muñecas hasta prendas de ropa y complementos.

«Tras los éxitos de años anteriores y la gran asistencia y respuesta de tantos coleccionistas y visitantes, deseamos una vez más vuestra asistencia para pasar un fin de semana de coleccionismo inolvidable en una de las ferias de coleccionismo más importantes del panorama nacional», ha manifestado Antonio Durán, organizador y director de la feria impulsada por Retro Toys Spain, en colaboración con el Ayuntamiento y el patrocinio de Todocolección.

Exposición de coches clásicos

El sábado, la plaza de la Libertad será escenario de una exposición de motos y coches clásicos llevada a cabo por tercer año por la asociación Brothers’s Classic Blue, con su posterior desfile de vehículos por las calles de la localidad.