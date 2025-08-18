Antequera inicia la cuenta atrás para ver procesionar a su patrona

La Venerable Esclavitud de Nuestra Señora de Los Remedios ha anunciado el calendario de actividades que se celebrarán con motivo de la festividad de la Patrona de Antequera. Del 30 de agosto al 7 de septiembre, a las ocho, se llevará a cabo la Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario; y a las ocho y media la Novena y celebración de la Eucaristía.

El lunes 8 de septiembre, día de la festividad de Nuestra Señora de Los Remedios, los actos comenzarán a las doce con el rezo de la Salve en la iglesia, ofrecido por Juan Antonio Vegas García, miembro de la Cofradía de los Estudiantes.

Por la tarde, a las siete, se celebrará la Solemne Misa concelebrada y, a las ocho, la Solemne Procesión, que recorrerá el siguiente itinerario Iglesia de Los Remedios, Infante Don Fernando, Lucena, Cantareros, San Luis y a su templo.