El Tercio 'Alejandro Farnesio' de la Legión, condecorado por su labor en la DANA

El Tercio 'Alejandro Farnesio' cuarto de la Legión ha sido condecorado por su labor en la DANA. Así, medio centenar de legionarios del Tercio de Ronda (Málaga), en representación de sus compañeros, han recibido la medalla 'Operación Inundaciones'.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, ha insistido en que "todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas son excepcionales, hacen de España un gran país y siempre están a disposición de los ciudadanos".

Así lo ha manifestado en el acto de condecoración con motivo de la DANA, en la que tampoco faltaron las damas y caballeros legionarios que "estuvieron desde el primer momento ayudando en la tragedia, siendo un apoyo y refugio para quienes necesitaban ayuda".

Para quienes se desplazaron y estuvieron sobre el terreno, "ha sido una gran satisfacción poder estar allí, ayudar y contribuir con nuestro trabajo", ha dicho el general Carreras, como jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

Dispositivo en Valencia

Después de 13 rotaciones en Valencia, más de 2.500 legionarios estuvieron en la DANA, fundamentalmente en Paiporta, donde realizaron tareas de limpieza en garajes y aparcamientos públicos, sin olvidar la importante labor social, como ocurrió con una anciana nonagenaria, a la que los legionarios cuidaron y acompañaron para poder sobrellevar las consecuencias del aislamiento social en su hogar, y a la que ellos mismos llaman "segunda abuela".

"El poder ayudar a la gente, como lo hacen ustedes, como lo están haciendo ahora en la lucha contra los incendios, siempre con profesionalidad, pero sin dejar de lado el componente humano es algo que nos enorgullece a todos", ha indicado la ministra, que no ha dejado de recordar que "por eso, las Fuerzas Armadas son la institución mejor valorada en nuestro país".

Legionarios condecorados en representación de los 2.500 que ayudaron a las víctimas de la DANA de Valencia. / Iñaki Gómez/ MDE

Recordatorio

En el acto se ha proyectado un vídeo en el que se ve a los legionarios realizando tareas de clasificación y distribución de alimentos, desescombro y limpieza de barro o retirada de coches, así como de ayuda a personas en sus viviendas.

De la experiencia en Paiporta recuerda que estuvieron "día y noche trabajando" y había un aparcamiento de tres plantas en un centro comercial en el que no sabían lo que iban a encontrar. "Al final no fue tan serio ni tan trágico como parecía", ha referido.

La ministra también ha mantenido un encuentro con las familias de legionarios fallecidos en los últimos años y se ha realizado una ofrenda floral ante el Monumento a los Caídos, en el patio de armas del acuartelamiento.

Unidad de élite

La unidad Tercio 'Alejandro Farnesio' cuarto está ubicada en Ronda, en el segundo acuartelamiento de la Brigada de la Legión a la que pertenece, y constituye uno de sus elementos fundamentales de maniobra.

Esta brigada es la más grande de la Legión, y sus más de dos millares de legionarios están altamente preparados para participar en misiones internacionales de paz y permanentes, así como en operaciones de apoyo a la población en catástrofes naturales, incendios e inundaciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles durante su visita al Tercio Alejandro Farnesio' de la Legión en Ronda. / Álex Zea

Ayuda en los incendios

La ministra recordó en su intervención los incendios que asolan al noroeste de España: "Un día como hoy en el que todos estamos con el corazón puesto en el norte de España, en estas zonas de incendios donde la gente, como ocurrió en la dana, está sufriendo, la UME está a la altura de las circunstancias", para recordar que también lo estuvo la Legión en Valencia "para ayudar a los demás".

"Ustedes representan lo mejor de esa España que es solidaria, ayuda, que en los momentos difíciles está", ha dicho Robles, quien ha añadido que no le "extraña" que en este momento el Ejército sea la "institución mejor valorada" en el país.

En el mismo sentido, ha afirmado que en los momentos difíciles, como el actual de los incendios, "cuando todo parece que falla (...), donde tengamos un militar, sea de la UME, Ejército del Aire o del Espacio, la población va a estar más segura".