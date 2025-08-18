Villanueva de Algaidas instala un tótem para fotografías en el Camino Mozárabe

El municipio de Villanueva de Algaidas ha colocado un tótem en la barriada de La Atalaya, en el Camino Mozárabe de Santiago, para que senderistas y peregrinos puedan realizar fotografías con mayor comodidad.

La idea surge al ver cómo la mayoría de las personas que realizan el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Villanueva de Algaida lo hacen en pareja o incluso de forma individual. El dispositivo, situado junto a una señal con la flecha amarilla y la concha jacobea, incluye un soporte para móviles y un código QR con instrucciones para su uso. La ubicación ofrece como fondo los restos del Convento de Nuestra Señora de la Consolación, fundado en 1566.

La iniciativa, que incluye la etiqueta #AlgaidasMozárabe para promover su difusión en redes sociales, forma parte del proyecto SEMTAYR impulsado por la Asociación para el Desarrollo Rural Sierra Norte de Málaga. También se han instalado siete tótems informativos en institutos de la comarca de Archidona, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco y se han organizado actividades para poner en valor el patrimonio en la ruta jacobea en la zona.