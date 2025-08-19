La Diputación licita el arreglo de la carretera al Valle del Guadiaro

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 3.741.123,46 euros la rehabilitación estructural y estabilización de la plataforma en la carretera MA-7401, que une Ronda con Benaoján y que sirve de acceso también a municipios del Valle del Guadiaro.

Se contempla un conjunto de actuaciones en la vía para solucionar los problemas de deformaciones y fisuras en la calzada, para solventar los deslizamientos que afectan a la plataforma y para mejorar el drenaje de la carretera, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha subrayado que «son unas obras muy ambiciosas y demandadas en la Serranía de Ronda, que afectarán a los casi nueve kilómetros del trazado de la vía y que tendrán un plazo de ejecución de once meses». Las actuaciones se localizan en los términos municipales de Ronda y Benaoján.

«Es una carretera con continuos problemas de deslizamiento del terreno, con arcillas expansivas, y vamos a acometer una obra muy costosa, incluyendo micropilotes en algunos tramos. Me comprometí a esta solución definitiva con los vecinos de Benaoján, Montejaque y Ronda, porque los distintos arreglos que hemos ido haciendo no han funcionado», ha indicado.

También Salado ha destacado que se trata de la actuación más relevante de los últimos años que se acometerá en una sola carretera de la provincia, y ha apuntado que la Diputación de Málaga ha dedicado 15,7 millones la mejora de la movilidad en la Serranía de Ronda en cuatro años.