Feria en Cuevas del Becerro: programa de actuaciones, fechas y actividades previstas

La última semana de agosto trae consigo no solo el final del verano, sino también una de las citas más esperadas en Cuevas del Becerro: la feria en honor a San Antonio de Abad. Durante cinco días, del 27 al 31 de agosto, el municipio se llenará de música, pasacalles, actuaciones y actividades para todas las edades.

Esta festividad, que marca también la recta final de las vacaciones, se vive con gran entusiasmo tanto por los habitantes del pueblo como por los visitantes de localidades cercanas. La feria combina tradición, devoción y diversión, consolidándose como una de las celebraciones más relevantes del calendario festivo cueveño.

Un inicio marcado por los mayores

La feria dará comienzo el miércoles 27 de agosto a las 21.00 horas con la tradicional "cena dorada" dedicada a los mayores del pueblo. Tras este encuentro, los asistentes podrán disfrutar de la primera actuación musical de la semana cargo de la Orquesta Virtual, que animará la velada en la Caseta Oficial.

Pasacalles, pregón y actuaciones

El jueves 28 a las 19.30 horas tendrá lugar el pasacalles infantil con el grupo Piruleta y la Charanga "No ni Ná", que marcarán el inicio oficial de la feria. La jornada incluirá la apertura de la Caseta Oficial, actuaciones infantiles y música en directo.

La noche llegará cargada de ritmo con la participación de los DJ's Salazar, Pablo Soriano y Alejandro Reyes en la Casa de la Juventud. Además, el pregón de feria, a cargo de José Luis García Jaén, dará paso a la actuación de Planeta 80 y el cierre de la orquesta "La Rebellion".

Viernes 29: procesión y tradición

El viernes 29 la feria amanecerá con la Diana Floreada de la Charanga "Llena que nos vamos" y un desayuno ofrecido por la Hermandad de San Antonio. A las 15.30 horas actuará el grupo Kalima y, por la tarde, se celebrará la misa y procesión en honor al patrón con la Banda de la Esperanza, acompañada de fuegos artificiales. La noche repetirá el esquema de música y baile, con la actuación de DJ' en la Casa de la Juventud, la Orquesta Virtual en la Caseta Oficial y el cierre con "La Rebellion" en la madrugada.

Sábado de verdiales, tributos y fiesta

El sábado 30 comenzará con la Diana Floreada y continuará con un ambiente festivo gracias a la actuación de la Panda de Verdiales "San Gabriel de la Joya" y el grupo Kalima. Durante la tarde también habrá un Macro Bingo organizado por el AMPA "Ciudad de Ninas" y la actuación de Trueno Azul.

La noche reunirá a los jóvenes en la Casa de la Juventud con los DJ's invitados, mientras en la Caseta Oficial la música estará asegurada con la Orquesta Virtual. Uno de los momentos más esperados será el tributo a Fito y Fitipaldis a cargo de "Corazón Oxidado".

Cartel de la Feria de Cuevas del Becerro 2025 / Ayuntamiento de Cuevas del Becerro

Domingo: cierre a lo grande

El domingo 31 será el broche final de la feria. Desde primera hora, la Diana Floreada y el concierto de pasodobles por la Banda de la Esperanza marcarán el ambiente festivo. Por la tarde, los niños tendrán un espacio protagonista con el espectáculo de Mimosín Sow y los toros de fuego adaptados a su edad.

La noche estará cargada de actuaciones: Olivetti, la Orquesta Virtual, los DJ´s de la Casa de la Juventud y la Gala "Lo mejor de la copla". El cierre definitivo llegará a las 02.00 horas con toros de fuego, una traca final y la música de DJ Caba.

Desde 2009, la festividad es considerada patrimonio cultural de Andalucía, un reconocimiento que refuerza su valor histórico y tradicional. Para este 2025, se espera que tanto vecinos como visitantes vivan con entusiasmo una feria que une pasado, presente y futuro.