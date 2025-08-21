Declarado un incendio forestal en Monda

Monda sufre desde las 21.15 horas un incendio forestal en el paraje de Sierra Canucha, que ha obligado al Plan Infoca a establecer un fuerte dispositivo terrestre para intentar controlarlo en sus primeros estadios.

A la zona se han desplazado tres camiones autobombas, nueve grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente para coordinar las acciones, según datos facilitados por el Plan Infoca.

No ha sido posible desplegar medios aéreos por iniciarse el fuego a una hora con poca luz, por lo que no es recomendable el uso de aviones o helicópteros para sofocar el incendio, teniéndose que esperar a la mañana si no ha sido controlado antes.

Apoyo desde Marbella

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Marbella se han desplazado hasta Monda para ayudar en las labores de extinción del incendio que se ha declarado en este municipio.

También han acudido efectivos de la Policía Local de Monda, Protección Civil y Guardia Civil, para colaborar en las labores de extinción.