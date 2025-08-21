Sucesos
Cinco heridos tras una colisión entre dos vehículos en Alhaurín de la Torre
El accidente ha ocurrido pocos minutos antes de las 06.20 hora sen el kilómetro 23 de la A-404, en una rotonda
Cinco personas han resultados heridas este jueves tras la colisión entre dos vehículos en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El accidente ha ocurrido pocos minutos antes de las 06.20 horas. Así, un ciudadano alertó al teléfono 112 de que dos vehículos habían colisionado en el kilómetro 23 de la A-404, en una rotonda.
De inmediato, el centro coordinador activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la Calzada.
Los servicios médicos desplazados al lugar del suceso han confirmado al 112 que el accidente ha causado lesiones a cinco personas, que han sido trasladadas al Hospital Clínico de Málaga.
