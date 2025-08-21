El interior de la provincia de Málaga sufre el agosto más caluroso de las últimas décadas

El interior de la provincia de Málaga con eje en Ronda y Antequera ha experimentado los primeros 18 días de agosto más calurosos en décadas. Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en base a los históricos consultados desde que existen registros, justo cuando a principios de este siglo se completó la red provincial de estaciones oficiales. El caso más llamativo es el de la Serranía rondeña, puesto que la media para estas tres semanas arroja una temperatura media en la capital comarcal de hasta 29,8 grados. Es la más alta de cuantas se conocen.

Turistas se refugian bajo un paraguas. / Álex Zea

En Antequera, para los primeros 18 días de este octavo mes del año la media es ligeramente superior, hasta situarse en 30,7 grados de media. E igualmente es la más elevada desde 2008, justo cuando en este caso se puso en marcha el histórico para esta parte del interior de la provincia, como ha indicado a este periódico el director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga, Jesús Riesco.

Para el cómputo estatal, la Aemet ha señalado que la ola de calor de este mes se ha prolongado durante un total de 16 días y, desde 1975, que es cuando empiezan a registrarse los datos para todo el país, constituye la tercera más larga. Hubo otra ola de calor a finales de junio de 2015, que duró 26 días, y luego sufrió el país otra de un par de días más, hasta contabilizar 18, en julio de 2022. Justo a continuación aparece la de este agosto. Y apenas otras dos más duraron más de cinco días.

Situación en la provincia

Riesco recuerda que en la provincia malagueña hubo el pasado mes de julio una primera ola de calor y, la de estos últimos días, ha sido en extensión más corta que la contabilizada para el conjunto de España. «Esta segunda ola de calor del verano, con muchos días seguidos de dorsal anticiclónica con masa muy cálida en la baja troposfera y flujo sinóptico de Levante, sí ha afectado parcialmente a la provincia de Málaga. Especialmente a zonas del interior, aunque no al litoral», aclara.

Dos mujeres beben agua de una fuente pública. / Álex Zea

Al respecto, este responsable territorial de la Aemet agrega que en la estación meteorológica de Málaga-Aeropuerto, durante estos primeros 18 días de agosto, la temperatura media se ha situado en 27,8 grados. Y ha indicado que desde el año 2000 ha habido hasta siete registros con este periodo en termómetros medios superiores al del presente 2025. «Por lo tanto, sí que ha sido un periodo muy cálido en amplias zonas del interior de la provincia, en consonancia con la ola de calor a nivel peninsular, la del 3 al 18 de este mes agosto», finaliza Riesco.

En cuanto a lo que viene, la Aemet remarca que desde este jueves las temperaturas en la franja litoral de Málaga «ya estarán en valores normales hasta finales de agosto». Y como avance para lo que dará de sí la próxima semana, «las temperaturas serán más bajas de lo habitual en amplias zonas del interior de la provincia. No parece probable que haya más olas de calor en lo que queda de verano», concluye este organismo.

