Moción de censura en Benalauría: El PSOE, independientes y un edil del PP se unen contra el alcalde 'popular'

El PSOE, la Agrupación de Electores de Benalauría (AEB) y un edil del PP han presentado una moción de censura en el municipio malagueño de Benalauría contra el alcalde 'popular', Cristóbal Díaz.

En concreto, la moción ha sido firmada por la única concejala del PSOE, los dos concejales de la Agrupación de Electores de Benalauría y un edil del PP. De prosperar, la edil socialista María Cristina Márquez sería la alcaldesa.

La Corporación municipal actual del Ayuntamiento de Benalauría, de unos 500 habitantes y ubicado en la zona del Valle del Genal, la conforman el alcalde del PP, Cristóbal Díaz, junto con los tres ediles del grupo 'popular' Alejandro Guerrero, Alicia González y Daniel Calvente; la concejala del PSOE, María Cristina Márquez; y dos ediles de AEB, Alejandra Orellana y Enrique Álvarez.

Por su parte, fuentes del PP han lamentado "el nuevo caso de transfuguismo alentado por el PSOE de Málaga". "Josele Aguilar --secretario general de los socialistas malagueños-- ha traído al PSOE malagueño los peores valores del sanchismo, demostrando que le importan muy poco los principios y lo correcto y dedicándose única y exclusivamente a atacar al PP y nada a defender los intereses de los malagueños", han apuntado las citadas fuentes.