La magia de la danza contemporánea llega a Cuevas Bajas

Cuevas Bajas acoge del 2 al 13 de septiembre el taller de danza contemporánea «Y si nos movemos» de la mano de Meike Schönhütte. Esta actividad forma parte de la programación de Culturama, una iniciativa impulsada por la Diputación de Málaga para promover la cultura en los municipios de la provincia.

El taller invita a los participantes a explorar el movimiento como forma de expresión y conexión, fomentando la creatividad corporal en un entorno participativo y accesible para todos los niveles. Una oportunidad única para acercarse al lenguaje de la danza contemporánea de forma enriquecedora.

El taller, que tendrá lugar martes y jueves (de 17.30 a 20.30 h) y sábado (de 10.00 a 13.00 h), consta de dos fases, compuestas por tres sesiones cada una. Durante la primera fase los participantes se acercarán a la danza mediante la práctica y el entrenamiento, así mismo podrán conocer a una creadora o creador invitado que acercará su obra mediante una charla, que puede incluir la muestra de extractos de su trabajo a través de vídeos o fotografías.

En la segunda fase continuará el taller con una selección de alumnos adentrándose en el mundo de la composición del movimiento a través de ejercicios coreográficos y en la observación del proceso de creación, adquiriendo referencias para descifrar el lenguaje de la danza. Estaconcluirá con una muestra a cargo de los participantes y con la actuación de alumnos del proyecto ChoreoLAB con tres sesiones de tres horas.