La Villa Romana de Antequera donde recorrer siglos de historia

Quien cruza hoy las puertas de la Villa Romana de la Estación no entra solo en un yacimiento arqueológico. Entra en un espacio que guarda la memoria de una familia poderosa y de una época en la que la Vega de Antequera era motor de riqueza para toda la Bética romana. Al norte del actual casco urbano, en la ladera de un cerro que domina el paisaje, se levanta esta villa que emana lujo, poder y un innegable gusto por la belleza.

El corazón de la residencia se abre en torno a un gran peristilo pavimentado con el mayor mosaico de la Península Ibérica. Más de 430 metros cuadrados muestran un repertorio geométrico y vegetal donde rombos, guilloches, cruces y nudos de Salomón se entrelazan como un lenguaje oculto.

Diseño insólito y sofisticado

El corredor columnado que rodea este espacio conducía al visitante hacia un estanque cuadrado con cuatro parterres circulares, un diseño tan insólito como sofisticado, concebido para asombrar a quienes llegaban.

A la belleza de su centro le acompañaban las esculturas en mármol blanco que poblaban las fuentes y hornacinas: bustos imperiales como el de Nerón Germánico, figuras mitológicas como Eros dormido, cabezas de sátiros, divinidades femeninas, incluso un hipopótamo que rompía la solemnidad clásica.

Todas ellas hablaban de la admiración por el Helenismo, esa filosofía de vida que exaltaba el placer, la contemplación de la belleza y la búsqueda de armonía entre cuerpo y espíritu, y que se ve reflejada fielmente en su estructura.

Villa Romana de la Estación de Antequera. / l.o.

En uso durante cuatro siglos

Los Licinios, dueños de la villa, supieron convertir el comercio del aceite en fuente de poder. De su linaje destaca la figura de Licinia Logas, una de las mujeres más influyentes de Antikaria, que murió con apenas 35 años y fue enterrada cerca de la residencia familiar. Su memoria sigue unida a los mosaicos y esculturas que simbolizan la grandeza de una saga que hizo de la Bética un centro de producción imprescindible para el Imperio.

Lo que hoy puede verse en la Villa Romana de la Estación es apenas una parte de su grandeza. Solo un 20 por ciento del yacimiento ha sido excavado, lo que significa que bajo la tierra esperan todavía miles de metros cuadrados por descubrir. Como un libro abierto por las primeras páginas, la villa invita a imaginar lo que se esconde en el resto de sus capítulos.

Pasear hoy por ella es caminar sobre la historia, detenerse en el mosaico más grande de la Península, observar cómo los símbolos del poder económico se traducían en arte y arquitectura y sentir que el tiempo, en este rincón de la Vega antequerana, ha quedado suspendido.

