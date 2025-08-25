Algatocín inicia actividades de ocio y tiempo libre para niños

Del 18 al 29 de agosto Algatocín pondrá en marcha un nuevo ciclo de actividades de ocio y tiempo libre, una iniciativa en este caso dirigida a menores de entre 8 y 14 años.

Los participantes en las actividades disfrutarán junto a otros niños y niñas del municipio con propuestas como talleres de manualidades, juegos de mesa, dinámicas grupales para fomentar la cooperación, juegos de palabras, de reciclaje y distintas iniciativas al aire libre, todo ello supervisado por una monitora. Este ciclo de actividades, impulsado por la Diputación de Málaga, se desarrollará en el salón municipal de la juventud de 5 a 8 de la tarde.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Algatocín ha indicado que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para la ludoteca, que a partir del 15 de septiembre ofrecerá servicio gratuito a familias con menores empadronados en el municipio.

El Consistorio se ha recordado que durante el verano se han organizado diferentes actividades para todos los públicos, como la escuela de verano, torneos deportivos, viajes, la campaña de natación, la Semana Cultural, la apertura del local joven o talleres de distinta temática, entre otras. Estas propuestas han gozado de buena acogida tanto por los propios participantes como por parte de las familias del municipio, ya que mientras niños y jóvenes tienen la posibilidad de disfrutar de un verano repleto de actividades y diversión, madres y padres pueden disponer de tiempo, que facilita la conciliación laboral y familiar.