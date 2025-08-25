El drenaje de la travesía de Bobadilla Estación será mejorado

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por un importe de 269.999,88 euros las obras de mejora del drenaje de la carretera MA-4403, en la travesía de Bobadilla Estación, que incluirán también el acondicionamiento de un paso peatonal para los vecinos. El plazo de presentación de ofertas concluirá el 20 de agosto.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha indicado que este proyecto forma parte del conjunto de obras que la Diputación de Málaga lleva a cabo para realizar mejoras estructurales en carreteras de la red que gestiona la institución provincial. Y, además, en este caso se atiende una demanda vecinal de años.

Atencia ha explicado que los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses y que las actuaciones se realizarán en torno al punto kilométrico 15+000, que sirve de unión entre el núcleo de Bobadilla Estación y una zona residencial aledaña que se encuentra al lado opuesto de las vías del ferrocarril, y en el que cada vez que llueve con cierta intensidad se producen encharcamientos e inundaciones, tal y como ha adelantado la diputada provincial.