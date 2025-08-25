La zona Sur del Torcal se mantiene en alerta frente a los incendios

La zona sur del Torcal, una de las más sensibles dada su vegetación, se mantiene en alerta frente a los incendios tras un verano marcado por varios episodios de fuego. La acumulación de casos y las altas temperaturas han obligado a reforzar la prevención y recordar a la población las pautas de autoprotección.

El alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez asegura que pese a que actualmente la situación es de «normalidad absoluta» , se han llevado a cabo medidas especiales como el desbroce de solares y el perímetro del casco urbano. «Que la suerte nos acompañe con respecto a los incendios. Lo único que podemos hacer y hemos hecho es limpiar las zonas de riesgo; más no se puede hacer», señala el regidor.

Puntos sensibles

El sur del Torcal ha registrado en las últimas semanas varios incendios de relevancia. El último de ellos, el del pasado miércoles en el paraje ‘El Higueral’, en el término municipal de Villanueva de la Concepción, en el que no se tuvieron que lamentar daños mayores. Cabe recordar que el pasado 11 de julio ya se declaró otro incendio próximo a la zona, que avanzó rápidamente por el efecto del viento hacia el Puente del Paraíso.

En la pedanía de La Joya también se vivió otro episodio a principios de verano que requirió medios aéreos y terrestres para su control. En este caso, la rápida intervención de agricultores de la zona sur del Torcal fue clave, realizando cortafuegos con tractores y utilizando cubas de agua para frenar el avance de las llamas antes de la llegada de los bomberos.

La comarca de Antequera tampoco se ha librado del fuego este verano, viéndose afectada el pasado 23 de julio, cuando un incendio en el pinar Cortijo Guerrero obligó al cierre de la carretera A-7282 y a un despliegue de seis autobombas, trece grupos de bomberos forestales y medios aéreos del INFOCA. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, destacó la coordinación y rapidez de la respuesta, evitando daños personales.

Por el momento, el Ayuntamiento de Antequera mantiene activa su campaña preventiva frente a las altas temperaturas así como la concienciación y prevención de incendios forestales. Se trata del tercer año consecutivo en el que se desarrolla esta iniciativa, que cuenta con la participación de Protección Civil y las áreas de Bienestar Social, Cooperación Ciudadana, Infancia y Mayores.

Bajo el lema ‘prevenirlo es más fácil que combatirlo’, el Consistorio lanza una serie de recomendaciones para evitar la proliferación de fuegos en la zona